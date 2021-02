Onderzoek wijst uit dat matchfixing in het voetbal is toegenomen en dat 'de kanker' zich nu ook uitbreidt naar sporten als tafeltennis, esports en volleybal.

Matchfixers hebben naar manieren gezocht om de coronapandemie in hun voordeel te laten uitdraaien en het heeft er alle schijn van dat dat gelukt is. Dat blijkt althans uit de resultaten van een onderzoek van Sportradar, een bedrijf dat sportdata verzamelt en analyseert voor onder meer de FIFA.

Oefenmatchen

Sportradar screende in 2020 meer dan 600.000 matchen in 26 sportdisciplines en zag een fikse toename van verdachte gokactiviteiten in vriendschappelijke voetbalwedstrijden en een uitbreiding van matchfixing naar andere sporten, zoals tafeltennis, esports en volleybal.

Andreas Krannich, directeur van de integriteitsafdeling van Sportradar, heeft het over 'massale verspreiding van de kanker van matchfixing'. In The Guardian zegt hij: 'In het verleden focusten matchfixers op sporten en liga's waar de winst het grootst was, zoals voetbal, tennis en basketbal. Maar nu hebben ze hun oog ook op andere sporten laten vallen.'

De oorzaak: veel sporten staan financieel met het water aan de lippen door Covid-19. 'En waar er minder geld is, zijn spelers, trainers, scheidsrechters en voorzitters kwetsbaarder', zegt Krannich. 'We hebben zelfs gezien dat matchfixers clubs volledig overnemen, erin investeren, hun eigen technische staf meebrengen en beginnen te manipuleren.'

'We hebben zelfs gezien dat matchfixers clubs volledig overnemen.'

Volgens het onderzoek zijn het vooral teams uit Rusland, Brazilië, Vietnam, Tsjechië en Armenië die vaak bij verdachte vriendschappelijke wedstrijden betrokken zijn. Van die oefenmatchen waren er 38 in 2019 en 62 in 2020.

Een trend is dat matchfixers het vooral gemunt hebben op wedstrijden tijdens stages in de winter- of zomerstop. Corrupte spelers en scheidsrechters zijn dan al vaak het land uit voordat ze ondervraagd kunnen worden.

Er werd ook een sterke stijging van verdachte activiteit vastgesteld in tafeltennis (van 1 verdachte wedstrijd in 2019 naar 20 in 2020) en esports (van 3 in 2019 naar 39 in 2020).

Gratis detectiesysteem

Krannich heeft dan ook gezegd dat Sportradar zijn Universal Fraud Detection System (UFDS), een systeem om fraude te detecteren, gratis ter beschikking zal stellen van alle sportinstellingen.

'Dat zou een soort diefstalalarm zijn dat onze sportpartners wijst op verdachte wedstrijden', zegt Krannich. 'Sinds 2009 hebben we meer dan 5300 gemanipuleerde matchen in verschillende sporten ontdekt. En als we zeggen dat matchen gemanipuleerd zijn, dan zijn we daar 110 procent zeker van. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg.'

Matchfixers hebben naar manieren gezocht om de coronapandemie in hun voordeel te laten uitdraaien en het heeft er alle schijn van dat dat gelukt is. Dat blijkt althans uit de resultaten van een onderzoek van Sportradar, een bedrijf dat sportdata verzamelt en analyseert voor onder meer de FIFA.Sportradar screende in 2020 meer dan 600.000 matchen in 26 sportdisciplines en zag een fikse toename van verdachte gokactiviteiten in vriendschappelijke voetbalwedstrijden en een uitbreiding van matchfixing naar andere sporten, zoals tafeltennis, esports en volleybal.Andreas Krannich, directeur van de integriteitsafdeling van Sportradar, heeft het over 'massale verspreiding van de kanker van matchfixing'. In The Guardian zegt hij: 'In het verleden focusten matchfixers op sporten en liga's waar de winst het grootst was, zoals voetbal, tennis en basketbal. Maar nu hebben ze hun oog ook op andere sporten laten vallen.'De oorzaak: veel sporten staan financieel met het water aan de lippen door Covid-19. 'En waar er minder geld is, zijn spelers, trainers, scheidsrechters en voorzitters kwetsbaarder', zegt Krannich. 'We hebben zelfs gezien dat matchfixers clubs volledig overnemen, erin investeren, hun eigen technische staf meebrengen en beginnen te manipuleren.'Volgens het onderzoek zijn het vooral teams uit Rusland, Brazilië, Vietnam, Tsjechië en Armenië die vaak bij verdachte vriendschappelijke wedstrijden betrokken zijn. Van die oefenmatchen waren er 38 in 2019 en 62 in 2020. Een trend is dat matchfixers het vooral gemunt hebben op wedstrijden tijdens stages in de winter- of zomerstop. Corrupte spelers en scheidsrechters zijn dan al vaak het land uit voordat ze ondervraagd kunnen worden.Er werd ook een sterke stijging van verdachte activiteit vastgesteld in tafeltennis (van 1 verdachte wedstrijd in 2019 naar 20 in 2020) en esports (van 3 in 2019 naar 39 in 2020). Krannich heeft dan ook gezegd dat Sportradar zijn Universal Fraud Detection System (UFDS), een systeem om fraude te detecteren, gratis ter beschikking zal stellen van alle sportinstellingen. 'Dat zou een soort diefstalalarm zijn dat onze sportpartners wijst op verdachte wedstrijden', zegt Krannich. 'Sinds 2009 hebben we meer dan 5300 gemanipuleerde matchen in verschillende sporten ontdekt. En als we zeggen dat matchen gemanipuleerd zijn, dan zijn we daar 110 procent zeker van. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg.'