Hoe gaat Duitsland om met de coronacrisis? Er is vooral nog veel onduidelijkheid over het verderzetten van de competitie, maar ondertussen traint Wolfsburg alweer en zetten veel clubs en spelers solidariteitsacties op.

In Duitsland benadrukte Christian Seifert, CEO van de Deutsche Fussball Liga, begin vorige week op een crisisvergadering met vertegenwoordigers van de 36 eerste- en tweedeklassers vooral de financiële gevolgen van de coronacrisis. Zeker voor de 56.000 jobs die verbonden zijn aan de resterende 612 wedstrijden. Voorlopig mag er zeker tot begin april niet meer gevoetbald worden. Mocht het verbod verlengd worden tot het einde van het seizoen, dan zou dat het Duitse profvoetbal tussen 500.000 en 1 miljoen euro kosten. De profligabaas noemde competitiewedstrijden zonder publiek, spookduels, de enige oplossing om op korte termijn te kunnen overleven. Profploegen halen in Duitsland gemiddeld 12,9 procent van hun inkomsten uit ticketverkoop, 36,9 procent uit tv-deals en 21 procent uit reclame. Eén speeldag zonder toeschouwers kost de clubs uit de eerste en tweede Bundesliga gemiddeld samen rond de 25 miljoen euro. Tot het einde van het seizoen kan dat oplopen tot ongeveer 225 miljoen euro. Een volledige stopzetting van de competities zou veel clubs in een nooit geziene chaos storten. Intussen wordt er al luidop gedacht aan een model met tweemaal 20 teams op de hoogste niveaus, waarbij Arminia Bielefeld en VfB Stuttgart zouden promoveren.Afgelopen weekend waren er in de Bundesliga vier profspelers besmet. Enkel de naam van Luca Kilian van hekkensluiter SC Paderborn 07 werd bekendgemaakt. Eintracht Frankfurt telt twee besmette spelers, Hertha BSC één. Zij maakten de identiteit van de spelers niet bekend. Bij tweedeklasser Hannover 96 werden twee personen in quarantaine gezet.Nadat RB Leipzig vrijdag zowaar al de groepstrainingen hervatte, om de kwartfinales van de Champions League voor te bereiden, herbegon maandag ook het VfL Wolfsburg van Koen Casteels de trainingen, weliswaar met krachtoefeningen in groepjes van vier en nog niet op het veld. Er kwamen vorige week vooral veel solidariteitsacties in het nieuws. Zo richtten de Duitse internationals Leon Goretzka en Joshua Kimmich het fonds #We­Kick­Co­ro­na op, met een startkapitaal van 1 miljoen euro, om de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk in de strijd tegen de pandemie te ondersteunen. Een dag later besloot de Poolse Bayern Münchenspits Robert Lewandowski met zijn echtgenote Anna, een fitness- en voedingsgoeroe, om meteen eenzelfde bedrag te schenken voor directe medische hulp voor de slachtoffers van het virus.Bij Borussia Mönchengladbach leveren spelers en beleidsbepalers de komende maanden een deel van hun salaris is, voor de club een besparing van ongeveer 1 miljoen euro, om de gewone werknemers binnen de clubwerking in dienst te kunnen houden. Ook de Poolse Union Berlindoelman Rafal Gikiewicz zal inleveren. En bij de Duitse voetbalbond laten bondscoach Joachim Löw en directeur nationale ploegen Oliver Bierhoff een deel van hun vorstelijke loon vallen. Terwijl de internationals volgens DFB-voorzitter Fritz Keller samen 2,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor noodhulp. Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund, liet weten dat hij verzaakt aan een derde van zijn wedde. Bij FSV Mainz 05 besliste de spelersraad om een deel van hun loon af te staan. Marcel Halstenberg, Lucas Klostermann (RB Leipzig) en Mats Hummels (Borussia Dortmund) investeerden in de actie #WeKickCorona. In totaal zorgden 25 profs en 500 kleinere schenkingen zondagavond voor een tussenstand van 2,5 miljoen euro. Voor de steun tekenden al zo'n 350 hulp- en zorgorganisaties in.