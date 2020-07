De Engelse tweedeklasser Wigan Athletic verkeert in grote financiële problemen. Verschillende Engelse media melden woensdag dat de nummer 14 uit de Championship het faillissement heeft aangevraagd.

De club uit Greater Manchester is het eerste team dat door de coronacrisis zich genoodzaakt voelt om het faillissement aan te vragen. De FA Cup-winnaar van 2013, toen nog onder leiding van huidig bondscoach Roberto Martínez, is nu dringend op zoek naar nieuwe investeerders.

De aangestelde curatoren laten in een mededeling weten dat het doel op korte termijn is Wigan het seizoen te laten uitspelen en een overnemer te vinden die de club wil redden.

Teams die het faillissement aanvragen, krijgen in principe twaalf strafpunten. Wigan zou daardoor van de veertiende naar de laatste (24e) plaats zakken in de Championship, op vier punten van behoud met nog zes matchen te gaan. Wigan Athletic werd vorige maand nog overgenomen door Next Leader Fund LP, een bedrijf in handen van de Hongkongse zakenman Au Yeung Wai Kay.

De club uit Greater Manchester is het eerste team dat door de coronacrisis zich genoodzaakt voelt om het faillissement aan te vragen. De FA Cup-winnaar van 2013, toen nog onder leiding van huidig bondscoach Roberto Martínez, is nu dringend op zoek naar nieuwe investeerders. De aangestelde curatoren laten in een mededeling weten dat het doel op korte termijn is Wigan het seizoen te laten uitspelen en een overnemer te vinden die de club wil redden. Teams die het faillissement aanvragen, krijgen in principe twaalf strafpunten. Wigan zou daardoor van de veertiende naar de laatste (24e) plaats zakken in de Championship, op vier punten van behoud met nog zes matchen te gaan. Wigan Athletic werd vorige maand nog overgenomen door Next Leader Fund LP, een bedrijf in handen van de Hongkongse zakenman Au Yeung Wai Kay.