In Italië onderzoekt het parket of er iets fout liep met de analyse van de coronastalen van Lazio.

Zaterdag voerde het Italiaanse parket huiszoekingen uit in het trainingscentrum van Lazio, Formello, en het medisch laboratorium Futura Diagnostica in Avellino, een stad in de regio Campanië, waar de 95 meest recente Covidtesten en heel wat documenten werden in beslag genomen.

Die testen worden momenteel opnieuw onderzocht in een ziekenhuis in Avellino om na te gaan of er met de resultaten van de stalen geknoeid is.

Vrijdag had Lazio's clubdokter Ivo Pulcini nog gezegd dat alle spelers negatief getest hadden en dat iedereen ter beschikking stond van trainer Simone Inzaghi voor de topwedstrijd tegen Juventus. Maar de laatste testen van zaterdag in een ander labo gaven aan dat drie spelers (Immobile, Leiva, Strakosha) positief bevonden werden. Toen kreeg het parket argwaan en werd er meteen ingegrepen.

Bij positieve gevallen in het voetbal moet meteen de regio waarin die gevallen bekend zijn verwittigd worden. Het is aan de regionale overheden om aan te geven voor wie een uitzondering gemaakt wordt om te trainen en te spelen, of wie in volledige isolatie moet. Wordt de correcte informatie niet aan de regio doorgegeven, dan dreigt een uitbreiding van het virus, en daar lacht men, zeker in het voorheen zwaar geteisterde Italië, niemand mee.

Vraag is ook waarom Lazio een beroep deed op een labo in een andere regio die onder een andere bevoegdheid valt, en niet op één van de vele labo's in en rond Rome. De eigenaar van het labo, Walter Tacconi, voormalig voorzitter van het inmiddels failliet gegane Avellino Calcio, die in contact kwam met Laziovoorzitter Claudio Lotito in een poging om zijn club van het failliet te redden, gaf al aan dat alles volgens de regels is verlopen.

Zijn zoon Massimiliano Tacconi, die het labo in Avellino leidt, werd voorlopig als enige in beschuldiging gesteld. Wachten is het ook op verklaringen van clubdokter Ivo Pulcini die nog niet verhoord kon worden om gezondheidsredenen, maar die donderdag meer toelichting zou verschaffen.

Indien zou blijken dat Lazio nieuws over positieve stalen zou achtergehouden hebben, riskeert het zware sancties, van flinke boetes tot sportieve straffen. Het kan zelfs naar de laatste plaats in het klassement verwezen worden, wat een verplichte degradatie zou inhouden. Of dan ook de resultaten van de afgelopen wedstrijden (onder meer het gelijkspel op Club Brugge) zouden herzien worden, was nog niet aan de orde.

