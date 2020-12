Het coronavirus teistert de kleedkamer van Bundesliga-club VfL Wolfsburg. De Wolven, met doelman Koen Casteels in de rangen, missen woensdagavond voor het bekerduel tegen tweedeklasser Sandhausen zeven spelers door coronaperikelen.

Maximilian Arnold, Jérôme Roussillon en William legden eerder een positieve test op covid-19 af. Daar kwam woensdag nog Maxence Lacroix bij. Hij testte zwak positief, maar Wolfsburg nam geen risico en vroeg Lacroix zich meteen te isoleren.

Ook Maximilian Philipp, Xaver Schlager en Tim Siersleben staan voorlopig aan de kant. Zij testten niet positief, maar kwamen in nauw contact met Roussillon en Arnold.

Wolfsburg begint woensdag om 18u30 aan haar 1/32e finale van de DFB Pokal. In de Bundesliga sloten de groenhemden het jaar af op een onverhoopte vierde plaats, op slechts zes punten van koploper Bayern München. De Bundesliga ging na afgelopen weekend een korte winterstop in. De veertiende speeldag wordt in het eerste weekend van januari afgewerkt.

Wolfsburg is ook de toekomstige ploeg van Aster Vranckx. De club nam onze landgenoot begin december over van KV Mechelen. Vranckx maakt het huidige seizoen wel nog af bij Malinwa.

