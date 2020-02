Elke maandag berichten we in Piazza Romelu over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: een hoofdrol voor Lukaku in de EL, gevolgd door een onvoorziene rustdag op zondag vanwege het uitdeinende Coronavirus.

Geen Inter-Sampdoria, ook geen Atalanta-Sassuolo of Verona-Cagliari zondag in Italië. Van de zes geplande zondagmatchen vonden er maar twee plaats: AS Roma-Lecce en Genoa-Lazio. Op aangeven van premier Giuseppe Conte (niet te verwarren met Intertrainer Antonio Conte) werden tal van manifestaties afgelast, nu ook Italië in de ban is van het coronavirus. Ook het carnaval van Venetië werd afgelast, en uiteindelijk worden tot nader order de scholen in zes regio's voor onbepaalde of bepaalde tijd gesloten.

De scherpste reacties kwamen in de twee tot dusver meest getroffen regio's, de Veneto en Lombardije, waar de Milanese clubs hun thuisbasis hebben. Zo werd ook de Duomo van Milaan, één van de grote toeristische trekpleisters van de stad tijdelijk gesloten. Vorige dinsdag werd in het Milanese San Siro wel Atalanta-Valencia voor 50.000 toeschouwers afgewerkt. Atalanta's stadion wordt dit seizoen verbouwd, waardoor de club uit Bergamo zijn hele Europese campagne in Milaan afwerkt.

Europese wedstrijd achter gesloten deuren

Donderdag trad Inter aan bij het Bulgaarse Ludogorets in de Europa League. Het won met 0-2. Romelu Lukaku kreeg rust, viel in na 65 minuten toen het nog 0-0 stond, en toonde zich andermaal beslissend. Hij bracht de eerste goal aan en scoorde de tweede, op penalty. Daarmee heeft hij nu in alle competities gescoord voor Inter: Serie A, Coppa Italia, CL en EL. In totaal 22 doelpunten in 33 wedstrijden. Niet slecht voor een debutant.

Voor het eerst was een hoofdrol voorzien voor de Deense middenvelder Christian Eriksen die door Conte de vorige weken maar met mondjesmaat op het veld was gebracht en nu voor het eerst aan de aftrap kwam, en scoorde (op aangeven van Lukaku).

Donderdag zal het coronavirus nog niet verdwenen zijn uit de regio van Milaan. Daarom werd zondagavond beslist wat er met de terugwedstrijd gebeurt, nadat Ludogorets die vraag had gesteld. De overvolle kalender van Inter liet geen uitstel toe. De enige mogelijkheden waren de match te laten doorgaan op neutraal terrein, of een wedstrijd achter gesloten deuren in Milaan. Die optie kreeg de voorkeur.

Federico Chiesa op de radar

Maar ook wanneer er niet gevoetbald wordt, valt er voetbalnieuws te rapen. Zo wordt er gegist hoe de nieuwe Intershirts er volgend seizoen zullen uitzien. Feit is dat ze niet meer traditioneel zullen zijn, dus geen zwarte rechte verticale strepen meer op een blauwe achtergrond. Het eerste shirt wordt in mei openbaar gemaakt, het tweede in juli, het derde in september. Het eerste zou er één zijn met zwarte zigzagstrepen op een blauwe achtergrond, het tweede zwarte en blauwe vierkanten op een witte achtergrond.

Een ander sportief gerucht lanceerde dan weer de krant Corriere della Sera. Die meende te weten dat één van de meest gegeerde Italiaanse spelers van het moment, aanvaller Federico Chiesa van Fiorentina zou gehoord hebben dat hij na het seizoen eventueel weg mag als hij echt niet wil blijven en er een goed bod komt, maar in geen geval naar aartsrivaal Juventus. Dat opent kansen voor Inter-trainer Conte die vorig seizoen al naar Chiesa hengelde, maar die kreeg toen van de Amerikaanse Fiorentinabaas Rocco Commisso te horen dat hij in geen geval weg mocht.

De 22-jarige zoon van Enrico Chiesa, die eind jaren negentig zelf 22 keer uitkwam voor de nationale ploeg, wordt als één van de potentiële ontdekkingen van het komende EK beschouwd. Hij is nu al een vaste pion in het team van bondscoach Roberto Mancini en zou zo op dat EK als Italië de eerste ronde overleeft wel eens tegenstander kunnen worden van zijn toekomstige ploegmaat Lukaku.

