Elke maandag berichten we hier over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: door een heel aantal uitgestelde wedstrijden belooft de maand mei bijzonder druk te worden voor de Rode Duivel en Inter, geen optimale voorbereiding op het EK.

Donderdagavond werd in een quasi leeg San Siro (met zo'n 400 aanwezigen, spelers inbegrepen) nog gevoetbald voor de Europa League. Het Bulgaarse Ludogorets geloofde even in een stunt toen het 0-1 voor kwam, maar verloor na de heenmatch uiteindelijk ook de terugwedstrijd met 2-1, met Intergoals van Barilla en Romelu Lukaku. Die mocht na zeventig minuten eindelijk eens wat gaan rusten.

Het leverde Inter in de volgende ronde een duel op tegen het Spaanse Getafe, dat een zes keer kleiner budget (60 miljoen tegenover 377 miljoen) hanteert dan de Milanezen.

Een haalbare lottrekking leek een ideaal voorspel voor de topper tegen Juventus zondagavond, maar de terugkeer van Antonio Conte naar de club waarmee hij drie titels op rij pakte, laat nog even op zich wachten. Ook het voorziene tactische plan, met het duo Lautaro-Lukaku opnieuw in de spits, en middenvelder Christian Eriksen opnieuw op de bank, gaat dus niet door.

Het afgelopen weekend raakte Noord-Italië namelijk helemaal in de ban van het coronavirus. Eerst zouden de vijf eersteklassewedstrijden in het noorden (naast Juve-Inter ook Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia en Udinese-Fiorentina) achter gesloten deuren doorgaan, maar uiteindelijk werden ze afgelast en verschoven naar woensdag 13 mei.

Geen topper tegen Juve

De profliga stelde nog voor om Juventus-Inter naar maandagavond te verschuiven en te laten doorgaan mét publiek, zij het dan enkel thuisfans. Een voorstel om te vermijden dat een absolute topwedstrijd, die in 170 wedstrijden ter wereld getoond wordt, met een leeg stadion zou aangeven dat de corona-epidemie Italië beheerst... wat uiteindelijk wel zo is natuurlijk.

Maar algemeen directeur Beppe Marotta vond dat geen goed idee: omdat hij meende dat één dag weinig verschil zou maken, gezien de uitbreiding van het virus, dat een verschuiving van één dag de geplande terugwedstrijd voor de halve finale die Inter normaal komende woensdag speelt tegen Napoli zou moeten opschuiven, en omdat hij als burger vindt dat 'op dit moment de openbare gezondheid absolute prioriteit moet hebben.'

Een nieuw voorstel is nu om Juventus-Inter, geen onbelangrijke wedstrijd in het Italiaanse titeldebat, nu toch niet zo ver uit te schuiven, maar volgende week maandag 9 maart te laten doorgaan. Woensdag wordt daar opnieuw over gepraat.

Drukke meimaand

Door het coronavirus gingen dit weekend slechts vier van de negen geplande matchen in de Serie A door. Zondagochtend nog liet de prefect van de regio Ligurië weten dat maandagavond Sampdoria-Hellas Verona achter gesloten deuren gespeeld kon worden, maar de Italiaanse profliga besloot vervolgens om die wedstrijd ook maar uit te stellen naar een latere datum.

Als die vijf uitgestelde wedstrijden effectief op woensdag 13 mei ingehaald worden, betekent dat dat ook de Italiaanse bekerfinale opschuift, naar woensdag 20 mei, en dat voor die match een nieuw stadion moet gevonden worden, want het Olympisch Stadion in Rome moet tijdig klaar zijn voor de geplande EK-matchen.

In dat geval wacht Lukaku en co als opwarmertje voor dat EK nog een drukke meimaand. Indien Inter zich komende week ook voor de finale van de Italiaanse beker plaatst, en in de EL nog eens voorbij Getafe zou gaan, riskeert het in mei maar liefst negen wedstrijden te moeten afwerken, een eventuele EL-finale inbegrepen.

De vraag is dan ook: komt Lukaku goed opgewarmd of volledig leeggespeeldaan de aftrap van het EK? Tot nu toe is hij bij Inter één van de spelers is met de meeste speelminuten, die door de blessures en de beperkte mogelijkheden voorin quasi altijd speelt en meestal de hele match rond maakt.

Donderdagavond werd in een quasi leeg San Siro (met zo'n 400 aanwezigen, spelers inbegrepen) nog gevoetbald voor de Europa League. Het Bulgaarse Ludogorets geloofde even in een stunt toen het 0-1 voor kwam, maar verloor na de heenmatch uiteindelijk ook de terugwedstrijd met 2-1, met Intergoals van Barilla en Romelu Lukaku. Die mocht na zeventig minuten eindelijk eens wat gaan rusten.Het leverde Inter in de volgende ronde een duel op tegen het Spaanse Getafe, dat een zes keer kleiner budget (60 miljoen tegenover 377 miljoen) hanteert dan de Milanezen.Een haalbare lottrekking leek een ideaal voorspel voor de topper tegen Juventus zondagavond, maar de terugkeer van Antonio Conte naar de club waarmee hij drie titels op rij pakte, laat nog even op zich wachten. Ook het voorziene tactische plan, met het duo Lautaro-Lukaku opnieuw in de spits, en middenvelder Christian Eriksen opnieuw op de bank, gaat dus niet door.Het afgelopen weekend raakte Noord-Italië namelijk helemaal in de ban van het coronavirus. Eerst zouden de vijf eersteklassewedstrijden in het noorden (naast Juve-Inter ook Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia en Udinese-Fiorentina) achter gesloten deuren doorgaan, maar uiteindelijk werden ze afgelast en verschoven naar woensdag 13 mei. De profliga stelde nog voor om Juventus-Inter naar maandagavond te verschuiven en te laten doorgaan mét publiek, zij het dan enkel thuisfans. Een voorstel om te vermijden dat een absolute topwedstrijd, die in 170 wedstrijden ter wereld getoond wordt, met een leeg stadion zou aangeven dat de corona-epidemie Italië beheerst... wat uiteindelijk wel zo is natuurlijk.Maar algemeen directeur Beppe Marotta vond dat geen goed idee: omdat hij meende dat één dag weinig verschil zou maken, gezien de uitbreiding van het virus, dat een verschuiving van één dag de geplande terugwedstrijd voor de halve finale die Inter normaal komende woensdag speelt tegen Napoli zou moeten opschuiven, en omdat hij als burger vindt dat 'op dit moment de openbare gezondheid absolute prioriteit moet hebben.'Een nieuw voorstel is nu om Juventus-Inter, geen onbelangrijke wedstrijd in het Italiaanse titeldebat, nu toch niet zo ver uit te schuiven, maar volgende week maandag 9 maart te laten doorgaan. Woensdag wordt daar opnieuw over gepraat.Door het coronavirus gingen dit weekend slechts vier van de negen geplande matchen in de Serie A door. Zondagochtend nog liet de prefect van de regio Ligurië weten dat maandagavond Sampdoria-Hellas Verona achter gesloten deuren gespeeld kon worden, maar de Italiaanse profliga besloot vervolgens om die wedstrijd ook maar uit te stellen naar een latere datum.Als die vijf uitgestelde wedstrijden effectief op woensdag 13 mei ingehaald worden, betekent dat dat ook de Italiaanse bekerfinale opschuift, naar woensdag 20 mei, en dat voor die match een nieuw stadion moet gevonden worden, want het Olympisch Stadion in Rome moet tijdig klaar zijn voor de geplande EK-matchen.In dat geval wacht Lukaku en co als opwarmertje voor dat EK nog een drukke meimaand. Indien Inter zich komende week ook voor de finale van de Italiaanse beker plaatst, en in de EL nog eens voorbij Getafe zou gaan, riskeert het in mei maar liefst negen wedstrijden te moeten afwerken, een eventuele EL-finale inbegrepen. De vraag is dan ook: komt Lukaku goed opgewarmd of volledig leeggespeeldaan de aftrap van het EK? Tot nu toe is hij bij Inter één van de spelers is met de meeste speelminuten, die door de blessures en de beperkte mogelijkheden voorin quasi altijd speelt en meestal de hele match rond maakt.