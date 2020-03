Elke week berichten we in The Life of Kevin over de avonturen van Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze week: KDB is weer fit, maar zag zijn duels van de komende weken uitgesteld. Ook de 'vedettenwedstrijd' die zijn KDB Cup moet inleiden, werd afgelast.

Net als quasi overal in Europa werd ook in Engeland het profvoetbal opgeschort. De Premier League hield lang vol dat er dit weekend toch zou worden gespeeld, maar nam uiteindelijk vrijdagochtend een wijze beslissing. Aanleiding waren een paar bekende getroffenen: Mikel Arteta (Arsenal) en Callum Hudson-Odoi (Chelsea) raakten de voorbije dagen allebei besmet. Dat zou ook het geval kunnen zijn met wat spelers van Leicester City, die uit de groep werden gehouden, maar zij werden niet bij naam vermeld in het officiële communiqué van de Premier League.

Geen voetbal tot minstens 4 april dus. Drie weken om te overbruggen voor de staf van Manchester City, die de voorbije dagen strenge gezondheidsmaatregelen nam. Niemand werd nog op de club toegelaten, mediacontacten geschrapt. Ook Engeland schermt zich af, het was de voorbije dagen opvallend rustig op de luchthaven van Manchester, hoorden we van iemand die in de stad moest zijn. In de normaal drukke hub liep je quasi alleen.

Contractonderhandelingen

Van het KDB-front alleen goed nieuws: De Bruyne was nog onzeker voor het inhaalduel van vorige woensdag tegen Arsenal, dat uiteindelijk werd uitgesteld, maar trainde wel al volop mee. Mét de glimlach, de schouderblessure is verleden tijd.

Geruchten rond onderhandelingen over een vernieuwd contract blijken wel voorbarig, de focus van club en speler ligt nu op het winnen van bekers. En voor de club ook op het winnen van het beroep tegen de Europese schorsing, door de UEFA opgelegd. Het is wachten op meer duidelijkheid vooraleer er onderhandeld wordt. Dringend is het in ieder geval niet, De Bruyne ligt nog tot 2023 onder contract.

KDB Cup

In eigen land is er komende vrijdag de loting voor het jeugdtornooi voor de U15 waaraan De Bruyne zijn naam verbond. De KDB Cup in Drongen. Die loting zou worden omkaderd door een wedstrijd onder sterren, geleid door Frank De Bleeckere, maar dat gaat niet door. De sterren komen niet, geloot wordt 'achter gesloten deuren.'

Als corona geen roet in het eten gooit, ziet het deelnemersveld voor het weekend van 30 en 31 mei er steeds internationaler uit. Voor het eerst is er een team van buiten Europa aanwezig. Het Braziliaanse Palmeiras stuurt een elftal U15. Uit het buitenland komen ook nog: Real Madrid (andere jaren was dat Barcelona, al winnaar van het toernooi), PSV, Manchester City, Chelsea (vorig jaar winnaar), Tottenham, PSG en Borussia Mönchengladbach. De Belgische deelnemers zijn als vanouds AA Gent, RC Genk, Anderlecht en Club Brugge.

