Vorige week investeerde Thibaut Courtois in het esportsbedrijf Dux Gaming en dat bedrijf werd dinsdag de nieuwe eigenaar van de Spaanse derdeklasser Inter de Madrid

De 28-jarige Courtois, een fervente gamer, deed zijn investering in Dux vorige week samen met Borja Iglesias, de 27-jarige aanvaller van Real Betis Sevilla. Internacional de Madrid werd in 2002 opgericht. Het werd in 2018 kampioen in de Tercera Division, de Spaanse vierde klasse.

Inter de Madrid werd in de door de coronacrisis vroegtijdig stopgezette Spaanse derde klasse het voorbije seizoen achtste.

Lees ook: Hoe Thibaut Courtois de beste keeper in Spanje werd

🚨OFICIAL🚨

Queremos agradecer a @teamduxgaming la entrada en el capital del Internacional de Madrid. Esta unión nos permite mirar al futuro juntos y convertirnos en un club real y virtual al mismo tiempo.

Somos el club infinito.

Somo DUX Internacional de Madrid pic.twitter.com/sHhcMTXyKY — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) June 30, 2020

De 28-jarige Courtois, een fervente gamer, deed zijn investering in Dux vorige week samen met Borja Iglesias, de 27-jarige aanvaller van Real Betis Sevilla. Internacional de Madrid werd in 2002 opgericht. Het werd in 2018 kampioen in de Tercera Division, de Spaanse vierde klasse. Inter de Madrid werd in de door de coronacrisis vroegtijdig stopgezette Spaanse derde klasse het voorbije seizoen achtste.