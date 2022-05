Een onklopbare Thibaut Courtois hielp Real Madrid zaterdag met meerdere knappe saves in het Stade de France aan een 1-0 zege in de finale van de Champions League tegen Liverpool. 'Vandaag hebben we weer bewezen dat Madrid de koning van Europa is', reageerde de Rode Duivel.

'Gisteren zei ik op de persconferentie dat we gingen winnen', verklaarde Courtois in een eerste reactie aan de media meteen na affluiten. 'Vandaag hebben we weer bewezen dat Madrid de koning van Europa is. Ik voel me al het hele jaar erg goed. Ik speelde een goede wedstrijd, en vandaag kon niemand me mijn wens om een Champions League te winnen afnemen. De redding op de poging van Salah was lastig. Ik kan het niet geloven, om eerlijk te zijn.'

Courtois werd uitgeroepen tot Man van de Match.

'Gisteren zei ik op de persconferentie dat we gingen winnen', verklaarde Courtois in een eerste reactie aan de media meteen na affluiten. 'Vandaag hebben we weer bewezen dat Madrid de koning van Europa is. Ik voel me al het hele jaar erg goed. Ik speelde een goede wedstrijd, en vandaag kon niemand me mijn wens om een Champions League te winnen afnemen. De redding op de poging van Salah was lastig. Ik kan het niet geloven, om eerlijk te zijn.'Courtois werd uitgeroepen tot Man van de Match.