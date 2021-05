Over twee seizoenen zal de coronapandemie de Europese voetbalclubs meer dan 8 miljard euro kosten.

Dat blijkt uit een rapport van UEFA dat vrijdag wordt gepubliceerd. Met de crisis komt brutaal een einde aan twintig jaar van onafgebroken groei.

Het rapport beschrijft hoe de voetballerij in haar race naar steeds meer inkomsten onverwacht werd getackeld door het virus. Het document komt ook terug op het kortstondige avontuur van de Super League, het lucratieve gesloten toernooi dat twaalf Europese topclubs op ramkoers met de UEFA zette.

Over één zaak zijn de Europese voetbalbond en de muitende topclubs het wel eens: de pandemie heeft er ingehakt. 'Minstens' 10 procent van de verwachte inkomsten voor de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 gingen in rook op. UEFA raamt dat er in de 55 nationale kampioenschappen zo 8,7 miljard euro verloren is gegaan. De 711 grootste clubs zagen 7,2 miljard euro door hun handen glippen, de overige 1,5 miljard euro.

Het rapport van 112 pagina's houdt rekening met alle reeds gepubliceerde rekeningen, en ook met de heronderhandelingen van de televisierechten en een reeks parameters. Het omvat tot dusver de meest precieze raming van de economische impact van de crisis op het profvoetbal.

