Als je de resultaten erbij neemt, is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht voor Benfica. De topclub uit Lissabon staat derde in de Portugese competitie en overleefde een Champions Leaguegroep met ook nog Bayern en Barcelona. Maar achter de schermen is het een en al chaos. Coach Jorge Jesus zou geen steun meer hebben van het bestuur, aanvoerder Pizzi werd uit de selectie gezet en de spelers kwamen bijna in opstand tegen de trainer. En dan hebben we nog niet gesproken over de financiële malaise die Benfica al sinds de zomer achtervolgt, samen met de fraudezaak waarin het verwikkeld is.Benfica is Portugees recordkampioen, heeft het grootste aantal Portugese bekers en ligabekers en heeft ook nog eens 2 Europacup I-bekers op de kast staan. Toen Jan Vertonghen naar de Portugese hoofdstad trok, schreven we nog dat hij eindelijk wat meer trofeeën op zijn kast zou kunnen zetten. Maar anderhalf jaar later is er nog niets bijgekomen. De buren van Sporting gingen namelijk lopen met de titel en de beker ging vorig seizoen naar Braga. Sinds 2019 pakte Benfica geen enkele prijs meer en dat is erg zeldzaam voor de club. Daarom haalde het in de zomer van 2020 nog de ervaren coach Jorge Jesus terug, maar na 527 dagen vroeg die dinsdag om zijn ontslag. Hoewel Jesus in zijn eerste periode bij de Adelaars (2009-2015) de club nog naar drie titels en twee Europa Leaguefinales leidde, was hij erg gecontesteerd bij de supporters, die zijn periode bij Sporting nog niet vergeten waren. Toen in november al interesse leek te komen van ex-club Flamengo, richtten enkele fans een ludieke website op. Op devolverjesus.com (vrij vertaald: geefjesusterug.com) staat een lijn afgebeeld tussen Lissabon en Rio de Janeiro, de stad van Flamengo. Bij iedere klik op de site verplaatst het hoofd van Jesus zich een beetje naar de Braziliaanse grootstad. Ondertussen is het bijna aangekomen in Brazilië. De site was dus een succes.Dat Jesus vertrekt, zat er al langer aan te komen. Benfica staat 'pas' derde in de stand, op vier punten van leiders Porto en Sporting, en werd vorige week nog uitgeschakeld in de beker door grote rivaal Porto. Het was vooral die pijnlijke 0-3-nederlaag die het ontslag van de coach in gang zette. De onrust van een tijdje geleden keerde namelijk helemaal terug en leidde tot een confrontatie tussen aanvoerder Pizzi en de technische staf, waarop Jesus de Portugees uit de selectie zette. En dat allemaal net voor een nieuwe kraker tegen Porto op donderdag.Die actie was niet naar de zin van de spelers, die zich massaal achter hun aanvoerder schaarden. En ook bij het bestuur schoot de verbanning in het verkeerde keelgat. Voorzitter Rui Costa verplichtte de coach om de aanvoerder terug bij de groep te nemen. Dat het bestuur de kant van de speler koos en niet die van de trainer, maakte bij Jesus duidelijk dat er nog maar weinig steun was voor hem binnen de club. Hij bood dan maar zelf zijn ontslag aan.Of Jesus de enige oorzaak van de huidige problematiek is, is maar de vraag. Benfica gaat ondertussen namelijk al op zoek naar zijn vijfde coach in drie jaar tijd. In de periode daarvoor telde het in tien jaar tijd slechts twee coaches en pakte het vijf titels. Bovendien zitten het bestuur en de club ook extrasportief in woelig water. Zo viel het gerecht tijdens de zomer nog binnen bij ex-voorzitter Luis Filipe Vieira. Samen met makelaar Bruno Macedo werd hij verdacht van witwaspraktijken en belastingfraude in Operatie Rode Kaart. Vieira moest later ontslag nemen nadat hij onder huisarrest werd geplaatst en alle beschuldigingen over praktijken, die al bezig zouden zijn sinds 2014, ontkende.En ook financieel gaat het Benfica niet voor de wind. Voor het seizoen 2020/21 leed het bijvoorbeeld 17 miljoen euro verlies en daalden de bedrijfsinkomsten met meer dan 30%. Zelfs de miljoenenverkoop van verdediger Ruben Dias aan Manchester City (70 miljoen euro) kon de financiële put niet dichten. De club van Vertonghen is met andere woorden toe aan bezinning en een kentering. Daar kunnen ze donderdag zelf voor zorgen tegen Porto en in februari in de Champions League tegen Ajax.