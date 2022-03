De verkoop van Premier League-club Chelsea is opgeschort als gevolg van de nieuwe sanctiemaatregelen die de Britse overheid heeft genomen tegen de Russische eigenaar Roman Abramovitsj.

"De beperkingen als gevolg van de bevriezing van tegoeden gelden eveneens voor alle entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Roman Abramovitsj", klinkt het in een mededeling. "Dat betekent dat voetbalclub Chelsea ook onderworpen is aan een bevriezing van tegoeden door de financiële sancties van het Verenigd Koninkrijk."

Op de clubwebsite laat Chelsea weten op de hoogte gesteld te zijn van de Britse sancties aan het adres van Abramovitsj. De club bevestigt dat de wedstrijden van het mannen- en vrouwenteam donderdag tegen respectievelijk Norwich en West Ham gewoon doorgaan. De Premier League-club is voorts van plan met de Britse regering de reikwijdte van de maatregelen te bespreken. "Dit zal onder andere de vraag inhouden om de licentie aan te passen zodat de club zo normaal mogelijk kan functioneren", klinkt het.

Gevolgen

De ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku kreeg ondertussen wel de toestemming om wedstrijden te blijven spelen, maar gaat gebukt onder de sancties en pleit bij de Britse overheid voor aanpassing van de restricties. Zo moest Chelsea de fanshop sluiten en mag het geen kaartjes meer verkopen voor thuiswedstrijden. Abonnees zijn wel nog welkom op Stamford Bridge. Spelers vastleggen of contracten verlengen is voorlopig ook niet mogelijk en dat is een aderlating voor onder meer Antonio Rüdiger, Andreas Christensen en Cesar Azpilicueta.

Sponsor trekt zich terug

En alsof het nog niet erg genoeg was, maakte shirtsponsor Three donderdag ook bekend dat het zich terugtrekt uit de club. 'De sponsoring wordt voorlopig opgeschort en dat betekent ook dat ons logo niet langer op de shirts en in het stadion te zien zal zijn', klinkt het in een mededeling. 'We beseffen dat deze beslissing een impact zal hebben op de vele, gepassioneerde Chelsea-fans, maar gezien de omstandigheden, lijkt dit ons de beste keuze. Om het Oekraïense volk te helpen, willen we inzetten op connectiviteit, opdat de vluchtelingen die aankomen in het VK verbonden kunnen blijven met familieleden en vrienden."

"De beperkingen als gevolg van de bevriezing van tegoeden gelden eveneens voor alle entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Roman Abramovitsj", klinkt het in een mededeling. "Dat betekent dat voetbalclub Chelsea ook onderworpen is aan een bevriezing van tegoeden door de financiële sancties van het Verenigd Koninkrijk." Op de clubwebsite laat Chelsea weten op de hoogte gesteld te zijn van de Britse sancties aan het adres van Abramovitsj. De club bevestigt dat de wedstrijden van het mannen- en vrouwenteam donderdag tegen respectievelijk Norwich en West Ham gewoon doorgaan. De Premier League-club is voorts van plan met de Britse regering de reikwijdte van de maatregelen te bespreken. "Dit zal onder andere de vraag inhouden om de licentie aan te passen zodat de club zo normaal mogelijk kan functioneren", klinkt het.De ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku kreeg ondertussen wel de toestemming om wedstrijden te blijven spelen, maar gaat gebukt onder de sancties en pleit bij de Britse overheid voor aanpassing van de restricties. Zo moest Chelsea de fanshop sluiten en mag het geen kaartjes meer verkopen voor thuiswedstrijden. Abonnees zijn wel nog welkom op Stamford Bridge. Spelers vastleggen of contracten verlengen is voorlopig ook niet mogelijk en dat is een aderlating voor onder meer Antonio Rüdiger, Andreas Christensen en Cesar Azpilicueta. En alsof het nog niet erg genoeg was, maakte shirtsponsor Three donderdag ook bekend dat het zich terugtrekt uit de club. 'De sponsoring wordt voorlopig opgeschort en dat betekent ook dat ons logo niet langer op de shirts en in het stadion te zien zal zijn', klinkt het in een mededeling. 'We beseffen dat deze beslissing een impact zal hebben op de vele, gepassioneerde Chelsea-fans, maar gezien de omstandigheden, lijkt dit ons de beste keuze. Om het Oekraïense volk te helpen, willen we inzetten op connectiviteit, opdat de vluchtelingen die aankomen in het VK verbonden kunnen blijven met familieleden en vrienden."