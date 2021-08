Tottenham heeft zijn vervanger voor Toby Alderweireld beet. De Londense club maakte vrijdag bekend dat het de Argentijnse international Cristian Romero overneemt van Atalanta Bergamo.

Met de transfer zou naar verluidt 55 miljoen euro gemoeid zijn.

Romero was slechts enkele uren eigendom van Atalanta, waar hij vorig seizoen op huurbasis speelde. Atalanta lichtte vrijdag voor 16 miljoen euro de aankoopoptie in de overeenkomt met Juventus. Bij Tottenham krijgt de verdediger het rugnummer vier, dat was ook het rugnummer van Alderweireld.

Zelf haalde Atalanta met de Turkse international Merih Demiral al een vervanger voor Romero. Daarvoor ging het weer een huurovereenkomst met Juventus aan.

