Cristiano Ronaldo breekt op dit EK het ene record na het andere. Met zijn 109 heeft hij nu ook de meeste interlandgoals ooit achter zijn naam. Maar niet enkel daar is hij topschutter, zo blijkt.

België moet tegen Portugal een aantal toppers in het oog houden, maar dé absolute ster blijft nog steeds Cristiano Ronaldo, zelfs op zijn 36ste. Op EURO 2020 scoorde hij al vijf keer, waarvan twee keer tegen Hongarije, een keertje tegen Duitsland en twee treffers tegen Frankrijk. Vijf goals, daarmee is hij voorlopig topschutter van dit EK. Met 109 goals, het mag niet verbazen, is hij ook de meest doeltreffende Portugees ooit. Pauleta, actief bij Portugal van 1997 tot 2006, staat op de tweede plek met 'slechts' 47 goals in 88 wedstrijden.

Maar hét grote record dat er aan moest geloven, was dat van meeste interlandgoals ooit in het wereldvoetbal. Dat stond voor dit EK nog op naam van de Iraniër Ali Daei, die er ook 109 had. Goed, daar zit hij nu ook aan. Het lijkt slechts een kwestie van tijd vooraleer hij alleen recordhouder is.

En die vijf goals op het EK zorgden er dan weer voor dat hij ook topschutter aller tijden op een EK is. In de eerste wedstrijd ging hij in dat klassement voorbij Platini. De Fransman maakte 9 goals in 5 wedstrijden op het EK 1984, Ronaldo zit ondertussen aan 14 treffers in 24 matchen. En ook in de kwalificatie voor het EK deed niemand beter dan Ronaldo's 31 goals.

Qua doelpunten vallen er dus nog weinig records te rapen voor CR7 in het internationale landenvoetbal. Het volgende doel: de meeste interlands ooit spelen. Daarvoor moet Ronaldo nog 7 caps extra behalen, dan heeft hij Bader Al Mutawa, de spits van Koeweit die nog steeds actief is, bijgehaald (185 caps). Die pakte nog maar recent het record af van de Egyptenaar Ahmed Hassan (ex-Anderlecht).

Nemen we er ook alle WK-eindrondes erbij, dan opnieuw prijkt Ronaldo bovenaan. De Portugese wereldster scoorde over alle EK's en WK's al 21 keer, niemand deed beter. De man die voor dit EK dat record in handen had, was de Duitse spits Miroslav Klose met 19 goals. Het zal u verbazen, maar topschutter aller tijden van het WK is Ronaldo nog niet. Met zeven stuks staat hij daar nog een eindje achter Klose, die er al zestien maakte op de wereldbeker.

Over naar de verschillende clubs van Ronaldo. Daar is het wel allemaal net iets minder. Zo is hij geen topschutter van Sporting Lissabon, Manchester United of Juventus. Dat mag natuurlijk ook niet verbazen. Bij de Portugezen uit Lissabon speelde Ronaldo slechts 31 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde. De topschutter van Sporting is Peyroteo. Die scoorde tussen 1937 en 1949 maar liefst 544 goals. Bij Manchester United moet CR7 dan weer de duimen leggen voor Wayne Rooney (253 goals tegenover Ronaldo's 118) en bij Juventus is ook Alessandro Del Piero (290 tegenover Ronaldo's 101) ver uit beeld. Bij Real Madrid scoorde echter nooit iemand meer dan Cristiano Ronaldo. In alle competities vond hij in 438 wedstrijden 450 keer het net.

Qua internationale clubcompetities komen we weer in hetzelfde straatje als aan het begin van dit artikel: Ronaldo kom je overal opnieuw tegen. Op het WK voor clubs is hij alleenheerser met zeven goals en in de Champions League staat hij alleen aan kop met 134 treffers. Dat is nog wat meer dan Lionel Messi (120). En ook in CL-finales deed nog niemand beter dan de Portugees: hij vond al vier keer de netten.

Cristiano Ronaldo is, met andere woorden, een doelpuntenmachine. Het is aan Alderweireld en co om hem af te stoppen zondag in Sevilla.

