CR7 ergert zich te pletter bij Manchester United. Ondanks de aanstelling van Ralf Rangnick in december vorig jaar is het team nog steeds zoekende en raakt de 37-jarige Portugees niet op toerental. Wat moet er gebeuren?

'Als ik naar Manchester United kijk, zie ik chaos, een team zonder identiteit en een instituut dat geen strategie heeft, waar de laatste drie trainers, als je Michael Carrick erbij rekent, op tijdelijke basis aangesteld werden.'

Zo begint de analyse van Alan Shearer over Manchester United bij kwaliteitsmedium The Athletic. Het artikelis snoeihard voor het beleid bij misschien wel de grootste club ter wereld. De voormalige topspits haalt er de aanstelling van drie opeenvolgende interim-trainers door de mangel. Ole Gunnar Solskjaer werd in december 2018 in eerste instantie tijdelijk in dienst genomen als opvolger van José Mourinho tot het einde van het seizoen. Hetzelfde gebeurde nu met Ralf Rangnick, die een contract kreeg tot juni van dit jaar.

'Spelers hebben zekerheid nodig', fulmineert Shearer. 'Ze willen weten wat er van hen verwacht wordt, wat hun job is. Ze willen de kleedkamer rondkijken en collega's zien die weten wat hun rol op het veld is. Hoe meer trainers er komen en gaan, hoe vaker systemen en tactieken veranderen en hoe minder vruchtbaar de grond is voor zekerheid. Het staat spelers niet in de weg om zich professioneel op te stellen of hun uiterste best te doen, maar het kruipt wel in de kleren.'

Bang om te schieten

Kortom, het beleid geeft spelers een excuus om te falen. Het maakt dat er op het veld veel ergernis oprijst uit het team, inclusief molenwiekende gebaren en verwijten over en weer. Gary Neville beklaagde zich daarover bij Sky Sports: 'Het zijn een stel jankers! Moet je ze nu zien lopen over het veld. Armen in de lucht, klagen over alles... Dit is schokkend', aldus de clublegende.

Met als exponent: Cristiano Ronaldo, die zijn frustraties al meer dan eens de vrije loop liet. 'Het komt op mij over alsof hij alleen maar aan zijn doelpunten denkt', vond Gabriel Agbonlahor, de topscorer aller tijden van Aston Villa, onlangs bij Football Insider. 'Tegen Newcastle was hij alleen maar aan het mopperen, de hele wedstrijd door. Zijn houding is niet in orde. Spelers als Marcus Rashford, Mason Greenwood (nog steeds geschorst door de club, nvdr) en Jadon Sancho zijn bang om te schieten. Iedere keer dat ze een poging wagen, gooit Ronaldo zijn handen de lucht in: waarom pass je niet naar mij?'

Maar wie CR7 haalt, weet dat de lat hoog gelegd wordt. Al bij Real Madrid verbaasde hij in het seizoen 2015/16, toen de achterstand op FC Barcelona onoverbrugbaar geworden was en de titeldromen vervlogen, met de uitspraak: 'Als iedereen op mijn niveau zou spelen, zouden we nu aan kop staan.' Oké, dat gebeurde in de mixed zone vlak na een wedstrijd, maar populair in de kleedkamer maakte hij er zich niet mee. Het is Cristiano ten voeten uit.

Olifant op het veld

Feit is dat Ralf Rangnick nog steeds zoekt naar de beste manier om zijn 37-jarige spits te laten renderen. Dat geldt overigens niet alleen voor de Portugees, maar ook voor de andere offensieve spelers. 'Als je kijkt naar de hoeveelheid kansen die we creëren, scoren we niet genoeg', vindt de Duitse interim-coach. Rangnick heeft nu al vijftien wedstrijden de touwtjes in handen; daarin maakte United 23 doelpunten en incasseerde het 12 goals. In die vijftien matchen vond CR7 slechts drie keer de weg naar de netten. Niet bepaald wat we van hem gewoon zijn.

In het begin probeerde Rangnick een 4-2-2-2-opstelling, met naast Cristiano een spits die voor hem de gaten trekt, zoals Karim Benzema dat deed bij Real Madrid en Mario Mandzukic met vlagen bij Juventus. Maar daar stapte de coach de laatste wedstrijden vanaf. Nu opteert hij veeleer voor een 4-2-3-1-systeem, met Bruno Fernandes in steun van zijn landgenoot en op de flanken snelle jongens als Jadon Sancho, Jesse Lingard, Marcus Rashford of Anthony Elanga (naargelang de wedstrijdomstandigheden).

Of CR7 daardoor meer tot scoren komt, zal nog moeten blijken. Het was dit jaar wachten tot 15 februari voor hij zijn eerste goal binnen prikte, thuis tegen Brighton. Vandaar dat hier en daar ook al gesuggereerd wordt dat CR7 niet de oplossing is voor Man U, maar het probleem. Een olifant op het veld. Hij móét spelen, maar heeft hij op zijn leeftijd nog steeds dezelfde kwaliteiten als x jaar geleden? Of zijn ze stilaan aan het afbotten?

De Champions League, zijn favoriete speeltuin, komt er wel weer aan. Aan Atlético Madrid heeft Cristiano alleszins goede herinneringen. In 2019 schakelde hij het team van Diego Simeone uit met een hattrick in de 1/8 finale in het Juventus Stadium, nadat de Oude Dame de heenwedstrijd met 2-0 verloor.

Voetballen met dummies

Dean Saunders vindt dat Ronaldo weinig te verwijten valt. De Welshe oud-international en voormalig spits van onder meer Liverpool en Aston Villa haalde vernietigend uit naar een aantal ploegmaats van de Portugees: 'Als je Ronaldo vraagt wie de slechtste middenvelders zijn met wie hij in zijn carrière heeft gespeeld, dan zullen Fred en McTominay daar niet ver vanaf zitten', zei Saunders bij talkSPORT. 'Mensen wijzen meteen met een vinger naar Ronaldo, maar hij speelt met een paar dummies die niet op dezelfde golflengte zitten als hij. Ze hebben een middelmatige verdediging en er ontbreekt een machinekamer op het middenveld. De spelers op die posities voldoen niet aan de standaard.'

Opvallend: ook Alan Shearer vindt dat CR7 niet geviseerd moet worden. 'Hij heeft het recht om te geloven dat Manchester United er veel slechter voor zou staan als hij er niet geweest was. En dat is ook correct', zegt hij in The Athletic. 'Zou hij dankbaarder moeten zijn op het einde van wedstrijden en zijn ploegmaats meer moeten aanmoedigen? Ronaldo in je team hebben zou een droom moeten zijn voor jongere spelers en als ze hem geen advies vragen en dat allemaal als een spons absorberen, zouden ze het verdorie wél moeten doen. Ronaldo verstopt zich niet achter excuses, hij is kwaad om de chaos en eist beterschap. Maar aan wie kan hij dat vragen? Wie gaat daarvoor zorgen?', vraagt Shearer zich af zonder het antwoord op die vraag te kennen.

Misschien komen er straks, zoals zo vaak, wel antwoorden op het veld.

