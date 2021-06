Op zijn 36e blijft Cristiano Ronaldo maar doorgaan. Steve Van Herpe, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, vraagt zich af waar dat gaat eindigen.

Er wordt weleens gezegd dat Portugal zich verhoudt tot het Iberisch schiereiland zoals West-Vlaanderen tot de rest van Vlaanderen. Er zijn er zelfs die vinden dat het West-Vlaams iets weg heeft van het Português. Diezelfde zachte klanken, met een s die smelt als boter in de pan, een charmante verbastering van de moedertaal.

Of Cristiano Ronaldo in West-Vlaanderen zou kunnen gedijen, zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar een van de motto's van de West-Vlaming - bluv'n goan - is zeker op zijn lijf geschreven. Hoe hij op zijn 36e nog steeds de drive van een beginneling kan opbrengen, is lovenswaardig. Zijn snelheid is dan wel afgebot, zijn efficiëntie (ook penalty's moet je binnentrappen), zijn mentale sterkte en zelfs zijn sprongkracht lijken alleen maar toegenomen.

Aan niets zie je dat CR7 op zijn laatste benen loopt. En niets lijkt hem te kunnen stoppen. Zijn leven is een plaatje dat hij regelmatig deelt op Instagram. Zijn beeldschone vrouw Georgina Rodriguez schonk hem een handvol telgen die met gekamde haren en een met zon overgoten huid de wereld in werden geworpen. De foto's uit het ochtendlijke bed, met Cristiano glimlachend aan de ene kant, Georgina wulps aan de andere kant en tussen hen een stapel kinderen, zijn zo geloofwaardig als een slager die auto-onderdelen verkoopt.

Wél geloofwaardig was het verhaal van de vermeende verkrachting die in 2018 aan het licht kwam. Het relaas van het Amerikaanse model Kathryn Mayorga was zo gedetailleerd dat het haast niet verzonnen kon zijn. Even werd gedacht dat de ondergang van CR7 nabij was, maar nee hoor, de hele zaak werd gereduceerd tot een vliegje in zijn oog. Even knipperen, een traantje laten en weg was het.

En zo blijft Cristiano Ronaldo maar doorgaan. Bluv'n goan. Zonder omkijken. Waar gaat dat eindigen? In een goddelijke status? Het zou bij hem passen, goden kunnen zich ook alles permitteren. Alleen gelooft geen mens nog in hen.

