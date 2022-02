The New York Times wil inzage in het politiedossier over de vermeende verkrachting van de Amerikaanse Kathryn Mayorga door CR7, maar het juridisch team van de sterspeler probeert dat te vermijden.

Volgens de Britse krant The Mirror is de politie van Las Vegas van plan om het volledige dossier over de verkrachtingszaak van Kathryn Mayorga aan The New York Times te geven.

Cristiano Ronaldo, die er door Mayorga van beschuldigd wordt dat hij haar in 2009 verkracht heeft in een penthouse in Las Vegas, heeft dat altijd ten stelligste ontkend. Hij verklaarde in 2018, toen Der Spiegel het verhaal van Mayorga naar buiten bracht, dat dat 'tegen alles ingaat waar hij voor staat en waar hij in gelooft'.

375.000 dollar

Mayorga heeft de verkrachting in 2009 aangegeven bij de politie, in eerste instantie weliswaar zonder erbij te zeggen wie de dader was, uit angst voor de gevolgen. In een latere verklaring deed ze wel het hele verhaal en vermeldde ze de naam van Cristiano Ronaldo. Er werd een dossier van opgesteld.

Enkele maanden later betaalde Ronaldo een bedrag van 375.000 Amerikaanse dollar aan Mayorga in het kader van een buitengerechtelijk contract. In ruil daarvoor ondertekende de vrouw een verklaring dat ze het nooit meer zou hebben over haar bewering dat Ronaldo haar verkracht heeft.

Via Football Leaks kon Der Spiegel in 2018 een aantal documenten inzien en op basis daarvan contacteerde het Duitse magazine Mayorga. Ze weigerde eerst om iets te zeggen, maar deed uiteindelijk toch haar verhaal aan journalisten van Der Spiegel.

Meer dan 400 documenten

Het totale politiedossier van 2009 zou meer dan 400 documenten bevatten. Het gaat over verslagen, getuigenissen van het slachtoffer en de beschuldigde, communicatie met onderzoeksagenten,...

De advocaten van Ronaldo argumenteren dat een deel van die informatie al op een onwettige manier in handen gekomen is van Football Leaks en dat het een inbreuk is op de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt. Ze willen vermijden dat The New York Times nu inzage krijgt in het hele dossier.

De advocaten van Mayorga gaan ermee akkoord dat een rechter moet beslissen of de informatie die gehacked werd via Football Leaks openbaar gemaakt mag worden, maar ze vinden wel dat de rest van het dossier vrijgegeven mag worden aan The New York Times.

Op dinsdag 8 februari kwam de zaak voor in een rechtbank in Las Vegas. Een van de komende weken wordt een uitspraak verwacht.

Lees het volledige verhaal dat in Sport/Voetbalmagazine verscheen op 10 oktober 2018.

