Cristiano Ronaldo is de absolute grootverdiener in de Serie A

Qua sportieve prestaties overvleugelt hij momenteel nog lang niet de concurrentie, maar qua salaris steekt de Portugese supervedette Cristiano Ronaldo (33) in Italië met kop en schouders boven de rest uit. Juventus verleidde CR7 afgelopen zomer tot een vertrek (na negen seizoenen) bij Real Madrid, maar moest daarvoor serieus betalen. Met een nettosalaris van 31 miljoen euro prijkt de 154-voudige international op eenzame hoogte. In Europa doen enkel Lionel Messi (Barça, 46m) en Neymar Jr (PSG, 36m) beter. De Oude Dame heeft met 219 miljoen euro ook de duurste loonlijst van alle Italiaanse eersteklassers, voor AC Milan (140m) en Inter (116m).

Gonzalo Higuaín, die in Turijn moest plaatsmaken en naar AC Milan vertrok, strijkt daar 9,5 miljoen euro op. Zijn Argentijnse landgenoot Paulo Dybala (Juventus) is nummer drie met 7 miljoen euro. Bij de selectie van Massimiliano Allegri, Italiaans kampioen de afgelopen zeven jaar, verdienen maar liefst achttien spelers meer dan 2 miljoen euro per seizoen. Allegri geldt ook als de best betaalde coach (7,5 miljoen euro), voor Carlo Ancelotti (Napoli, 6,5m) en Luciano Spalletti (Inter, 4,5m).

Bij de twintig best betaalde profs staat Radja Nainggolan (Inter) op een gedeelde tiende plaats met Edin Dzeko (AS Roma) en ploeggenoot Mauro Icardi aan een tarief van 4,5 miljoen euro. Ook Dries Mertens (Napoli) boert goed, met 4 miljoen euro. Enkel Lorenzo Insigne (4,6m) incasseert meer bij zijn werkgever.

En de andere Belgen? Timoty Castagne (Atalanta Bergamo, 2021) geraakt aan 0,4 miljoen euro, Sofian Kiyine (Chievo, 2020) 0,1 miljoen. Rode Duivel Kevin Mirallas (Fiorentina, 2019) strijkt 1,1 miljoen op, Stéphane Omeonga (Genoa, 2022) 2,5. Jordan Lukaku (2019) en Silvio Proto (2021) moeten bij Lazio ook niet klagen met respectievelijk 0,8 en 1 miljoen euro. Dennis Praet (2021) geldt dan weer bij UC Sampdoria als beste verdiener met 1,4 miljoen euro, voor Fabio Quagliarella (2019) met 1,2 miljoen.