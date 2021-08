Manchester United en Juventus hebben een akkoord over de transfer van Cristiano Ronaldo. Dat heeft de Engelse topclub vrijdag bevestigd.

De 36-jarige Portugees keert dus terug naar het oude nest waar hij doorbrak bij het grote publiek.

Manchester United moet wel nog een persoonlijk akkoord vinden met de speler, melden de Reds. Ook moet Ronaldo nog de gebruikelijke medische testen ondergaan.

Eerder liet Juventuscoach Allegri weten dat Ronaldo niet meer van plan was voor Juventus te spelen.

118 doelpunten

Ronaldo voetbalde sinds 2018 in Turijn, waar hij nog een contract van een jaar had. Hij leek op weg naar Manchester City, maar kiest uiteindelijk dus voor rivaal United. Tussen 2003 en 2009 scoorde hij 118 doelpunten in 292 wedstrijden in het United-shirt.

De Portugese aanvaller brak in het seizoen 2002-2003 door bij Sporting CP in zijn thuisland, waar hij een transfer naar Manchester United versierde. Op Old Trafford groeide hij uit tot absolute wereldster. In 2009 verliet hij Engeland en trok hij naar Real Madrid waar hij negen jaar zou voetballen en talloze doelpunten scoorde.

In de zomer van 2018 stapte hij over naar Juventus. Ook in Turijn was de spits zijn neus voor doelpunten niet verloren. Deze zomer bleek echter dat Ronaldo uit was op een vertrek. Manchester City leek in absolute poleposition te liggen, maar uiteindelijk keert de Portugees dus terug naar de club waar hij zijn naam als wereldvedette maakte.

Ronaldo won tot dusver in zijn loopbaan meer dan dertig prijzen, waarbij vijfmaal de Champions League. Hij schreef ook vier keer het WK voor clubs op zijn naam en veroverde in totaal zeven landstitels in Engeland, Spanje en Italië. Met Portugal werd de vijfvoudige winnaar van de Ballon d'Or Europees kampioen in 2016.

'Iedereen van de club kijkt ernaar uit Cristiano weer in Manchester te verwelkomen', schrijft ManU in een mededeling.

De 36-jarige Portugees keert dus terug naar het oude nest waar hij doorbrak bij het grote publiek.Manchester United moet wel nog een persoonlijk akkoord vinden met de speler, melden de Reds. Ook moet Ronaldo nog de gebruikelijke medische testen ondergaan. Eerder liet Juventuscoach Allegri weten dat Ronaldo niet meer van plan was voor Juventus te spelen.Ronaldo voetbalde sinds 2018 in Turijn, waar hij nog een contract van een jaar had. Hij leek op weg naar Manchester City, maar kiest uiteindelijk dus voor rivaal United. Tussen 2003 en 2009 scoorde hij 118 doelpunten in 292 wedstrijden in het United-shirt. De Portugese aanvaller brak in het seizoen 2002-2003 door bij Sporting CP in zijn thuisland, waar hij een transfer naar Manchester United versierde. Op Old Trafford groeide hij uit tot absolute wereldster. In 2009 verliet hij Engeland en trok hij naar Real Madrid waar hij negen jaar zou voetballen en talloze doelpunten scoorde. In de zomer van 2018 stapte hij over naar Juventus. Ook in Turijn was de spits zijn neus voor doelpunten niet verloren. Deze zomer bleek echter dat Ronaldo uit was op een vertrek. Manchester City leek in absolute poleposition te liggen, maar uiteindelijk keert de Portugees dus terug naar de club waar hij zijn naam als wereldvedette maakte. Ronaldo won tot dusver in zijn loopbaan meer dan dertig prijzen, waarbij vijfmaal de Champions League. Hij schreef ook vier keer het WK voor clubs op zijn naam en veroverde in totaal zeven landstitels in Engeland, Spanje en Italië. Met Portugal werd de vijfvoudige winnaar van de Ballon d'Or Europees kampioen in 2016. 'Iedereen van de club kijkt ernaar uit Cristiano weer in Manchester te verwelkomen', schrijft ManU in een mededeling.