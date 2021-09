Cristiano Ronaldo lost Messi af als best betaalde voetballer, Hazard sluit top tien

Cristiano Ronaldo mag zich volgens het zakenmagazine Forbes de best betaalde voetballer ter wereld noemen. De Portugees wipt over zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. Met Eden Hazard staat ook een Belg in de top tien.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© GETTY

Ronaldo zal dit seizoen 125 miljoen dollar (106,5 miljoen euro) opstrijken. Het grootste deel daarvan, 70 miljoen dollar, bestaat uit het salaris en de bonussen die CR7, die Juventus verliet, bij zijn nieuwe club Manchester United verdient. De rest (55 miljoen dollar) is afkomstig uit commerciële deals. Slechts drie atleten halen volgens Forbes nog meer uit sponsoring: tennisser Roger Federer (90 miljoen dollar), basketter LeBron James (65 miljoen dollar) en golfer Tiger Woods (60 miljoen dollar). Lionel Messi wisselde net als Ronaldo deze zomer van ploeg. De Argentijnse legende van FC Barcelona maakt nu het mooie weer bij PSG. Daar zal hij dit seizoen zijn rekening met 110 miljoen dollar zien aandikken. De Qatarese bazen betalen de Vlo 75 miljoen dollar loon, naast de 35 miljoen dollar die hij uit andere deals ophaalt. Twee teamgenoten van Messi volgen op drie en vier. De Braziliaan Neymar jr verdient 95 miljoen dollar (75 miljoen salaris, 20 miljoen andere inkomsten), de Fransman Kylian Mbappé 43 miljoen dollar (28+15). Mo Salah, de Egyptische spits van Liverpool, maakt de top vijf vol met 41 miljoen dollar inkomsten (25+16). Nog in de top tien staan Robert Lewandowski (Bayern München, 35 miljoen dollar), Andreas Iniesta (Vissel Kobe, 35 miljoen dollar), Paul Pogba (Manchester United, 34 miljoen dollar) en Gareth Bale (Real Madrid, 32 miljoen dollar). Eden Hazard prijkt volgens Forbes op de tiende plaats met 29 miljoen dollar inkomsten, waarvan het grootste deel bestaat uit het salaris dat Real Madrid hem betaalt (26 miljoen). De 30-jarige aanvoerder van de Rode Duivels heeft naast het veld deals met onder meer McDonald's, Nike en Nissan, goed voor drie miljoen dollar. Ronaldo zal dit seizoen 125 miljoen dollar (106,5 miljoen euro) opstrijken. Het grootste deel daarvan, 70 miljoen dollar, bestaat uit het salaris en de bonussen die CR7, die Juventus verliet, bij zijn nieuwe club Manchester United verdient. De rest (55 miljoen dollar) is afkomstig uit commerciële deals. Slechts drie atleten halen volgens Forbes nog meer uit sponsoring: tennisser Roger Federer (90 miljoen dollar), basketter LeBron James (65 miljoen dollar) en golfer Tiger Woods (60 miljoen dollar). Lionel Messi wisselde net als Ronaldo deze zomer van ploeg. De Argentijnse legende van FC Barcelona maakt nu het mooie weer bij PSG. Daar zal hij dit seizoen zijn rekening met 110 miljoen dollar zien aandikken. De Qatarese bazen betalen de Vlo 75 miljoen dollar loon, naast de 35 miljoen dollar die hij uit andere deals ophaalt. Twee teamgenoten van Messi volgen op drie en vier. De Braziliaan Neymar jr verdient 95 miljoen dollar (75 miljoen salaris, 20 miljoen andere inkomsten), de Fransman Kylian Mbappé 43 miljoen dollar (28+15). Mo Salah, de Egyptische spits van Liverpool, maakt de top vijf vol met 41 miljoen dollar inkomsten (25+16). Nog in de top tien staan Robert Lewandowski (Bayern München, 35 miljoen dollar), Andreas Iniesta (Vissel Kobe, 35 miljoen dollar), Paul Pogba (Manchester United, 34 miljoen dollar) en Gareth Bale (Real Madrid, 32 miljoen dollar). Eden Hazard prijkt volgens Forbes op de tiende plaats met 29 miljoen dollar inkomsten, waarvan het grootste deel bestaat uit het salaris dat Real Madrid hem betaalt (26 miljoen). De 30-jarige aanvoerder van de Rode Duivels heeft naast het veld deals met onder meer McDonald's, Nike en Nissan, goed voor drie miljoen dollar.