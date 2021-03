Weer haalt Juventus zijn droom om de Champions League te winnen niet. Hoe moet het nu verder met de topclub, en met CR7?

Toen Juventus in 2018 de zware financiële inspanning deed om Cristiano Ronaldo te halen, was dat maar met één doel: opnieuw de Champions League winnen. Om Italiaans kampioen te worden, hoefde het de Portugese topspeler niet, dat was zonder hem ook al zeven keer op rij gebeurd; en dat zou zonder hem ook opnieuw kunnen, zo groot was het verschil op en naast het veld tussen de Oude Dame en de rest van het deelnemersveld.

De komst van Ronaldo gaf Juventus op alle vlakken een nieuwe boost, maar er hing ook een prijskaartje aan. Niet alleen de transfersom van 105 miljoen euro, maar ook zijn salaris. Met 30 miljoen per jaar weegt de Portugees erg zwaar op het budget van de club. Ter vergelijking: de nummers twee en drie op de loonlijst in de Serie A, Mathijs de Ligt en Romelu Lukaku, verdienen respectievelijk 8 en 7,5 miljoen per jaar.Voor dat geld levert CR7 zeker kwaliteit, ook dit jaar. In zijn eentje is hij dit seizoen goed voor 45 procent van de Juventusgoals in de Serie A. Een paar weken geleden stak hij zelfs Pelé, die 767 goals gemaakt heeft, voorbij in de ranglijst van de beste topschutters aller tijden in alle landen. Alleen ene Josef Bicar (805 goals) en Romário (772 doelpunten) deden ooit beter.Alleen slaagt Cristiano Ronaldo er maar niet in om dat ene doel waarvoor hij gehaald is te bereiken. Voor zijn komst speelde Juventus onder Andrea Agnelli twee keer de finale van de Champions League, met hem was de beste prestatie een kwartfinale, tegen Ajax twee jaar geleden. Gisteren ging Juve er, net als vorig seizoen, uit in de 1/8 finales. Vooral de manier waarop dat gebeurde was pijnlijk, want toen Porto in de tweede helft met tien man viel en Federico Chiesa de 2-1 voor de Italiaanse recordkampioen maakte, leek alles in in zijn plooi te vallen. Maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk won Juve na verlengingen met 3-2, maar de Portugezen gaan door op basis van uitdoelpunten. Nog pijnlijker was dat CR7 in de match waar het erom ging de slechtste speler van zijn ploeg was.Vraag is hoe het nu verder moet. Aan trainer Andrea Pirlo wordt niet geraakt, maakte die na de wedstrijd ook zelf duidelijk. 'We hebben hier een project opgestart dat meer omvatte dan dit seizoen en waar we mee doorgaan', gaf hij na de uitschakeling aan. Vraag is of daar nog plaats in is voor Ronaldo die nog één jaar contract heeft. Als de Champions League winnen niet haalbaar is, heeft Juventus de 36-jarige Portugees niet echt nodig. Als Pirlo op een andere manier wil gaan voetballen die meer bij zijn visie past, ook niet. De nieuwe trainer heeft zich dit seizoen neergelegd bij het feit dat hij de ploeg niet naar zijn hand kan zetten en zich moet aanpassen aan de kwaliteiten van zijn spelers, iets waar Maurizio Sarri niet mee omkon, maar het maakt Juventus wel kwetsbaar én helemaal afhankelijk van Ronaldo.Vandaag ging het aandeel van de club op de beurs meteen 6,5 procent omlaag. Een paar weken geleden liet Juventus nog weten dat het in het eerste semester van dit seizoen 113,7 miljoen verlies leed. Leest u dat cijfer nog maar eens goed. In een half jaar, weliswaar mede door de hele coronatoestand. In totaal bedroeg de schuldenlast van de bianconeri eind december 357,8 miljoen.Om dat verlies leefbaar te houden rekende Juve op de vetpotten van de Champions League. Daar houdt het dit seizoen welgeteld 67 miljoen euro aan over. Mits de kwalificatie ten koste van Porto was daar nog 10,5 miljoen bij gekomen. Vorig jaar hield Juve 86 miljoen euro aan de CL-campagne over.Het geeft te denken wanneer de meest moderne, best gerunde en meest succesvolle Italiaanse club zulke cijfers moet voorleggen. De eerste vraag die dan moet gesteld worden is: waarom Cristiano Ronaldo nog eens een jaar zo'n loon betalen, terwijl hij er, zijn ongelofelijke drive ten spijt, niet jonger op wordt. De vraag is alleen: wie anders kan en wil hem overnemen en zo'n salaris betalen?