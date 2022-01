De Portugese aanvaller ruilde vorige zomer Juventus in voor oude liefde Manchester United. Daar vlot het echter nog niet helemaal. 'We mogen niet tevreden zijn met minder dan de top drie', vertelde hij aan het Engelse Sky Sports.

Dat Manchester United aan een niet al te goed seizoen bezig is, is haast een understatement. De club staat na 19 speeldagen pas op een zevende plek, op ondertussen al 22 punten van leider Manchester City (dat wel al twee wedstrijden meer speelde), en is met Ralf Rangnick al aan zijn tweede coach van het seizoen bezig nadat eerst Ole Gunnar Solksjaer aan de kan werd geschoven. Het had op meer gehoopt nadat Cristiano Ronaldo vorige zomer neerstreek in Noord-Engeland. Maar ook de Portugese superster zelf had hogere verwachtingen, zo vertelt hij zelf aan in een interview aan Sky Sports.

'We moeten minstens op de top drie in de Premier League mikken. Maar om het team wat op te bouwen, moet je ook enkele dingen laten gaan. Dus waarom niet nu, in het nieuwe jaar? Ik hoop dat Man. United het niveau kan halen dat de fans willen. Zij verdienen dat.

'Ik weet hoe we het kunnen aanpakken, maar dat ga ik hier niet zeggen. Dat zou niet netjes zijn van mij. Maar we moeten met z'n allen beter worden. Manchester United behoort bij de grote clubs, dat moeten we laten zien. Ik wil hier niet strijden om een zesde of zevende plek. Ik ben naar hier gekomen om te winnen.'

Onder nieuwe en interimcoach Ralf Rangnick ging het niveau van het team echter nog niet omhoog. Veel spelers zouden ongelukkig zijn en het team werd al meermaals verweten 'geen identiteit' te hebben. Cristiano Ronaldo vindt echter dat de Duitser wat tijd verdient om alles op orde te krijgen. 'Sinds hij vijf weken geleden hier aankwam, heeft hij al veel veranderd. Maar hij heeft tijd nodig om de spelers helemaal in zijn verhaal mee te krijgen. Het zal nog even tijd kosten, maar hij is goed bezig. We weten dat we niet het beste voetbal spelen, maar we hebben nog veel matchen om beter te worden.'

