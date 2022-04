Manchester United-ster Cristiano Ronaldo (37) zal dinsdagavond (21u) zoals verwacht niet spelen in de Premier League-match op Anfield tegen Liverpool, na het overlijden van het pasgeboren zoontje van de Portugees en zijn vriendin Georgina Rodriguez. Dat meldt Manchester United op de clubwebsite.

'Iedereen bij Manchester United, en eigenlijk de hele voetbalwereld, stuurt liefde naar Cristiano Ronaldo en zijn familie, nadat de clublegende maandagavond een hartverscheurend bericht deelde', zo klinkt het. 'Familie is belangrijker dan wat dan ook en Ronaldo steunt zijn geliefden in deze immens moeilijke periode. We kunnen dan ook bevestigen dat hij niet zal aantreden in de wedstrijd tegen Liverpool.'

Maandag maakte Ronaldo in een verklaring op sociale media bekend dat zijn pasgeboren zoontje is overleden. Zijn vriendin Georgina Rodriguez bracht wel een gezond meisje ter wereld. In oktober vorig jaar maakte Ronaldo bekend dat zijn partner zwanger was van een tweeling.

Ronaldo heeft al vier kinderen. Zijn oudste, Cristiano junior, is 11 jaar. In 2017 werd de Portugese topvoetballer via een draagmoeder vader van een tweeling, een meisje en een jongen. Met zijn huidige vriendin Georgina Rodriguez kreeg hij later dat jaar nog een meisje.

