De Portugese voetbalbond (FPF) heeft dinsdag bekendgemaakt dat Cristiano Ronaldo een positieve test op COVID-19 heeft afgelegd.

De steraanvaller van Juventus stond vorige week nog twee maal aan de aftrap bij Portugal, woensdag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Spanje (0-0) en zondag in het Nations League-duel bij wereldkampioen Frankrijk (0-0). Hij heeft geen symptomen en trok zich intussen terug in quarantaine.

De steraanvaller van Juventus stond vorige week nog twee maal aan de aftrap bij Portugal, woensdag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Spanje (0-0) en zondag in het Nations League-duel bij wereldkampioen Frankrijk (0-0). Hij heeft geen symptomen en trok zich intussen terug in quarantaine.