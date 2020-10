De Portugees mag nu al een streep trekken door het Champions Leagueduel tegen FC Barcelona van volgende week woensdag.

We keken er allemaal al halsreikend naar uit, naar de CL-wedstrijd tussen Juventus en FC Barcelona op woensdag 28 oktober. Eindelijk nog eens een duel tussen CR7 en Lionel Messi. Dat was al geleden van het seizoen 2017/18.

Maar de wedstrijd verliest wat van zijn cachet omdat Cristiano Ronaldo er niet bij zal kunnen zijn. De Portugees testte een week geleden al positief op het coronavirus. Volgens de UEFA-protocollen moest hij een week vóór het duel negatief testen, maar dat is niet gebeurd.

De spits van Juventus postte onlangs nog een filmpje op zijn Instagrampagina, waarin hij op de hometrainer zit. Begeleidend tekstje: 'Succes in het leven meet je niet af aan wat je wint, maar aan de obstakels die je overwint.'

We keken er allemaal al halsreikend naar uit, naar de CL-wedstrijd tussen Juventus en FC Barcelona op woensdag 28 oktober. Eindelijk nog eens een duel tussen CR7 en Lionel Messi. Dat was al geleden van het seizoen 2017/18. Maar de wedstrijd verliest wat van zijn cachet omdat Cristiano Ronaldo er niet bij zal kunnen zijn. De Portugees testte een week geleden al positief op het coronavirus. Volgens de UEFA-protocollen moest hij een week vóór het duel negatief testen, maar dat is niet gebeurd.De spits van Juventus postte onlangs nog een filmpje op zijn Instagrampagina, waarin hij op de hometrainer zit. Begeleidend tekstje: 'Succes in het leven meet je niet af aan wat je wint, maar aan de obstakels die je overwint.'