In Porto haalde Portugal het voor eigen publiek met 3-1 (rust: 1-0) van Zwitserland, na drie treffers van de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo. In de finale op zondag speelt Portugal tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Engeland, donderdag in Guimaraes.

Met een loeiharde vrije trap in de verste hoek had CR7 Portugal na 25 minuten op een 1-0 voorsprong gezet. Na de pauze lukte Ricardo Rodriguez (57.) van op de stip de gelijkmaker, na tussenkomst van de videoref. Die had een overtreding van Semedo op Zuber gezien en scheidsrechter Felix Brych stemde daarmee in bij het bekijken van de beelden aan de zijlijn. Een historisch moment, want het was de eerste keer dat een ingreep van de VAR beslissend was bij een landentoernooi van de UEFA.

Net toen de wedstrijd op verlengingen leek af te stevenen, sloeg Ronaldo in de slotfase nog twee keer toe. Eerst werkte hij een voorzet van op rechts genadeloos af, even later krulde hij bij een counteraanval het leer voorbij een kansloze Sommer in de verste hoek om de 3-1 eindstand op het bord te zetten.

Rode Duivels-killer Zwitserland speelt zo zondagnamiddag in Guimaraes tegen de verliezer van het duel tussen Nederland en Engeland. In de nieuwe landencompetitie van de UEFA nemen de vier winnaars van de A-divisie deel aan de Final Four. De Rode Duivels waren daar dichtbij, maar verloren de beslissende wedstrijd in hun groep medio november verrassend met 5-2 van Zwitserland, nadat ze 0-2 waren voorgekomen in Luzern. Geen Nations League dus voor de Rode Duivels, die komend weekend en begin volgende week met thuiswedstrijden tegen Kazachstan en Schotland voort timmeren aan de weg naar EURO 2020.