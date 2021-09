Cristiano Ronaldo stond woensdag in de basis bij Manchester United, dat het in de Champions League tegen Villareal opnam en werd zo de speler met de meeste wedstrijden in de geschiedenis van het kampioenenbal. De Portugees brengt zijn teller op 178.

Achttien jaar geleden maakte Ronaldo zijn debuut in de Champions League, toen ook voor Man United. Hij verloor in oktober 2003 met 2-1 van Stuttgart. In de ranking aller tijden gaat Ronaldo doelman Iker Casillas, icoon van Real Madrid, voorbij.

Bij de spelers die momenteel nog actief zijn, volgt Lionel Messi op de tweede plaats na Ronaldo met 151 wedstrijden. Ronaldo is ook topschutter aller tijden in de Champions League met 121 doelpunten. In 2014 wist hij liefst zeventien keer te scoren. Hij won het toernooi vijf keer.

