Crowdfunding voor privézoektocht naar Emiliano Sala haalt in drie dagen 340.000 euro op

Maandagmiddag omstreeks 16 uur stond de teller op de website gofundme.com op ruim 339.000 euro, reeds ruim boven het vooropgestelde doel van 300.000 euro.

Tussen de meer dan 4500 giften staan ook namen van verschillende voetballers, naast Mbappé ook diens ploegmaat bij PSG Adrien Rabiot (25.000 euro) en Dimitri Payet van Olympique Marseille (10.000 euro).

Staan er ook tussen: onder andere de Franse Ligue de Football Professionel (10.000 euro) en Anderlecht-verdediger Kara Mbodji (2000 euro). De Senegalees was voor de winterbreak ploegmaat van Sala bij FC Nantes, maar keerde intussen terug naar Anderlecht.

Zoektocht

Het vliegtuigje dat Sala van Nantes naar Cardiff bracht, na zijn wintertransfer naar de Premier League-club, verdween vorige week maandag van de radar boven zee nabij de Kanaaleilanden.

De zoektocht van de autoriteiten naar de 28-jarige Argentijn en piloot D. Ibbotson werd donderdag stopgezet, ondanks een massale oproep van verwanten, landgenoten en collega-voetballers om door te gaan.

Sala's familie lanceerde zaterdag een crowdfundingcampagne om een eigen zoektocht te kunnen bekostigen.

Op de website van de campagne wordt benadrukt dat het geld exclusief wordt gebruikt voor enerzijds materieel voor de zoektocht en anderzijds bijstand aan de familie.

Boten en vliegtuigen

Het privéonderzoek startte zaterdag reeds, met twee schepen die zijn uitgevaren.

Volgens The Guardian had de familie van Sala maandag een vliegtuig gecharterd om de gebieden af te speuren waar het verdwenen toestel voor het laatst was gespot. Aan boord van dat vliegtuig bevond zich ook havenmeester David Barker, die voor de opschorting van de zoektocht verantwoordelijk was. Bovendien zullen ook vissersboten ingezet worden. Ook een expert in het zoeken naar scheepswrakken werd ingeschakeld, klinkt het.