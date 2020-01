Debuteert de Belgische spits van Heracles Almelo binnenkort als Nigeriaans international?

Bij de jeugd kwam Cyriel Dessers (25), op dit moment topschutter in de Eredivisie, nog uit voor de Belgische nationale ploeg, maar tegenwoordig lijkt een carrière als Nigeriaans international het meest concreet. Dessers, wiens moeder Nigeriaanse roots heeft, kan nog voor beide landen kiezen.

'De bondsvoorzitter komt binnenkort naar een wedstrijd kijken en dan zullen we praten. In maart staan er WK-kwalificatiewedstrijden geprogrammeerd, ik hoop dan opgeroepen te worden,' vertelt de spits van Heracles. 'Met een status als Nederlands topschutter verhogen mijn kansen, maar ik besef dat er nog heel wat Nigeriaanse topspitsen rondlopen op deze aardbol.'

Nooit in Nigeria geweest

Het blijft een ietwat verrassende keuze aangezien Cyriel Dessers nog nooit in Nigeria kwam, maar zelf ziet hij dat anders: 'Als ik in de spiegel kijk zie ik voor de helft toch Afrika. Dat valt moeilijk te ontkennen. (lacht) Ik ben er inderdaad nooit geweest, ik hoop dat dat via het voetbal kan.'

'De Nigeriaanse voetbalbond is me zelf op het spoor gekomen', vervolgt hij. 'En ik merkte ondertussen ook dat de voetbalfans er zeer fanatiek zijn: ik krijg constant berichten en mails van mensen die me voor Nigeria willen zien spelen. Ik zou het een geweldige eer vinden, want we spreken hier van een van de toplanden in het Afrikaanse voetbal. Ik zie het als een ongelooflijk avontuur. Als is het maar één oefenwedstrijd tegen Angola, Namibië of Madagaskar, dat maakt mij niet uit. Ik wil er gewoon eens bij zijn.'

