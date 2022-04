Het begon met de 0-4 tegen PSV in minuut 92, maar ondertussen legt Cyriel Dessers ze voor Feyenoord ook vlot binnen in de reguliere speeltijd. Het Legioen droomt van een Europese trofee.

Dit seizoen startte voor Cyriel Dessers zoals het hem zijn hele vorige bij KRC Genk was vergaan: op de bank. De spits wilde graag andere oorden opzoeken, dus zou Genk hem naar de Spaanse tweedeklasser Leganés laten vertrekken. Als hij op deadline day op de luchthaven naar Madrid staat, weet hij nog niet wat de komende uren zal volgen. Na wat hij de raarste dag in zijn leven noemt, tekent hij niet in Spanje, maar trekt hij naar Rotterdam.Daar komt Dessers in een goed draaiend team terecht. Feyenoord begon een maand geleden al met voorrondes in de conference League en de ploeg staat er. Daarnaast is er ook twijfel over de speler zelf. Bij Heracles werd hij wel topschutter in Nederland, maar in Utrecht lukte het niet. En bij Genk was hij ook geen eerste keus, dus is hij wel goed genoeg voor een topclub?Maar al in zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie toont de huurling zich met een goal in de extra tijd. Hij zal er nog vier maken nadat de 90 minuten volmaakt zijn. Vier wedstrijden op rij slaagt hij er zelfs in telkens in de 92ste minuut te scoren, maar eind november heeft hij tegen Slavia Praag een minuut extra nodig. Bij de supporters wordt hij een cultheld, al is hij die titel ondertussen beu, zo zei hij aan de Telegraaf: 'Cultvoetballers zijn voor mij spelers die eigenlijk niet zo goed waren, maar zich wel in de harten van de fans hebben gespeeld. In het begin was dat grappig: ik viel vaak in en scoorde een paar keer in de 92e minuut. Ik begrijp het dus wel. Maar ik denk dat ik ondertussen meer heb laten zien dan dat. Als je een ploeg als Feyenoord naar de halve finales van een Europese beker kunt schieten, is de cult er wel een beetje van af.'In de eerste helft van het seizoen gebruikt coach Arne Slot Dessers vooral als supersub en krijgt Bryan Linssen, die veel meer scoort, de voorkeur. Aan de winterstop staat de Nederlander op elf goals, en laat de Nigeriaanse Belg er maar vier optekenen in de Eredivisie. Na januari loopt het voor die eerste moeilijker en maakt hij nog maar één doelpunt. Dessers krijgt daardoor wat meer kansen en zal nog negen treffers toevoegen aan zijn rekening.Vooral in de Conference League blijkt de huurling van Genk van goudwaarde. Met acht goals is hij samen met AS Romaspeler Tammy Abraham topschutter in die competitie. Door doelpunten in zes van de laatste zeven wedstrijden die Feyenoord in het toernooi speelde, helpt hij de club naar de halve finales.Zelfs over alle competities heen lijkt Dessers momenteel de beste optie voor Slots basisopstelling. De Leuvenaar scoorde bijna evenveel als Linssen en had minder minuten nodig. Daarnaast schiet hij vaker op doel, heeft hij meer balcontacten in de vijandelijke zestien en wint hij meer duels. Maar als er naar de gelopen meters gekeken wordt, wint de Nederlander op alle fronten. En die energie die Linssen in zijn wedstrijden steekt, past beter bij het spel van zijn coach dan het meer opportunistische spel van de Nigeriaan. Dat Linssen ook vaker kansen creëert voor ploeggenoten, maakt de keuze voor Slot niet gemakkelijker. Al breekt die er zijn hoofd niet over: 'Het belangrijkste is dat we twee spitsen hebben die allebei zo goed presteren dat deze discussie constant op gang komt. Dat is heel prettig, niet alleen voor mij, maar vooral ook voor de club. Want als je het aantal goals optelt die ze samen gemaakt hebben, dan is dat indrukwekkend.'Het Legioen heeft voor het eerst sinds 2020 niet te klagen over de spitsen, dus gaat het ook over de toekomst van Dessers. Feyenoord heeft een aankoopoptie van vier miljoen, maar dat zou te duur zijn. Technisch directeur Frank Arnesen zei daarover al dat zo'n bedrag betalen niet mogelijk is voor zijn club, zeker als het om een bankzitter gaat. Ook de coach ziet dat het moeilijk wordt, al liet hij optekenen dat het misschien via een omweg wel kan.Als de Nederlanders de optie niet lichten voor 1 juni, dan kan hij nog altijd terug naar Genk. Met een mogelijk vertrek van Paul Onuachu komen er kansen voor Dessers. En zowel voor de club als voor de speler lijkt hun samenwerking nog geen afgesloten hoofdstuk.Door Margit Ghillemyn