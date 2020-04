Na 25 speeldagen in de Eredivisie heeft Cyriel Dessers 15 keer gescoord. De aanvaller van Hercales lijkt zo na Luc Nilis (PSV Eindhoven) en Björn Vleminckx (NEC Nijmegen) de derde Belgische topschutter in Nederland te worden.

Officieel ben je nog geen topschutter?

Cyriel Dessers: 'Vandaag wordt er in Nederland een beslissing genomen over wat er verder moet gebeuren met de Eredivisie, ik hoop dan ook een officiële bevestiging te krijgen van mijn topschutterstitel. Misschien bestel ik dan wel iets bij Deliveroo ofzo, kwestie van toch een beetje te kunnen vieren.'

Je hebt ongetwijfeld al heel wat felicitaties gekregen. Zaten er ook bij van iemand van de Nigeriaanse nationale ploeg?

Cyriel Dessers: 'Nee, nog niet. De bondscoach zit momenteel in contractonderhandelingen. Die heeft dus wel andere dingen aan zijn hoofd.'

Een klein dilemma voor 2021: op de Afrika Cup spelen met Nigeria of de Rode Duivels die het EK winnen?

Cyriel Dessers: 'Oef, da's een moeilijke. Ik ga dan toch voor de Afrika Cup. Ik zou niet liever willen dan dat de Rode Duivels het EK winnen, maar het gaat over mijn eigen carrière, hé.'

Je begon je carrière bij NAC Breda in de Nederlandse tweede klasse en speelde daar onder meer tegen de belofteploegen van Ajax, PSV en AZ. Onlangs werd dat plan ook in België nog eens geopperd. Een goed idee?

Cyriel Dessers: 'Zeker. Dat is sowieso een meerwaarde voor jonge voetballers. Kijk naar de Nederlandse nationale ploeg. Die jongens hebben samen honderden wedstrijden in de Eerste Divisie (Nederlandse tweede klasse, nvdr) gespeeld voor Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ, enzovoort.'

'Als je als voetballer op jonge leeftijd al échte wedstrijden kunt spelen, tegen goeie ploegen, in volle stadions, word je daar alleen maar beter van. En dat moet ook de bedoeling zijn: toptalenten beter maken en zo het Belgisch voetbal vooruithelpen.'

Björn Vleminckx ging na zijn topschutterstitel bij NEC Nijmegen naar Club Brugge. Waar ligt de lat voor Cyriel Dessers?

Cyriel Dessers: 'Daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Ik heb de droom om ooit in een top 5-competitie te spelen. In Spanje, Frankrijk en Italië lijkt het leven mij heel mooi, maar in Duitsland en Engeland is de voetbalbeleving dan weer uniek.'

'Als ik naar een topcompetitie ga, zou ik liefst spelen voor een middenmoter of een ploeg die op z'n minst aanvallend voetbal wil spelen. Maar een topploeg in een 'kleinere' competitie zou evengoed mooi zijn. Ik pin me nergens op vast.'

Je hebt ook een verleden bij Sporting Lokeren. Hoe is het nieuws rond het faillissement bij jou binnengekomen?

Cyriel Dessers: 'Ik ben Lokeren de laatste jaren sowieso blijven volgen. Helemaal onverwacht kwam dit eerlijk gezegd niet. Zoiets doet pijn, hé. Zeker voor de jeugdspelers en jongens als Killian Overmeire vind ik dit ontzettend jammer. En voor de supporters.... Met die mensen had ik echt een goede band. Er is zelfs een vaste groep die soms kwam kijken toen ik nog bij NAC Breda speelde en die ook plannen had om nu naar Heracles te komen.'

Romelu Lukaku liet al een paar keer vallen ooit terug te keren naar Anderlecht. Zien we jou ooit in het shirt van KSC Lokeren-Temse spelen?

Cyriel Dessers: 'Zeg nooit nooit. Maar bij NAC Breda en OH Leuven zou ik ook ooit nog willen spelen. Ik ga dus nog heel wat carrièreplanning mogen doen.' (lacht)

