Verrassende transfer: Daam Foulon verhuisde van Waasland-Beveren naar Benevento in de Italiaanse Serie A. Lekker verdedigen tegen CR7 en co wordt dat daar.

Het is echt geen grap: dat Daam Foulon van Beveren naar Benevento verhuist, komt niet omdat de scout van die club ergens een neef heeft in het Waasland, maar omdat de nieuwe Italiaanse eersteklasser intensief scout op basis van data. En Foulons data zijn goed, zo zag men bij de zoektocht naar een goeie linkerflankverdediger, zodat men een driejarig contract veil had voor de 21-jarige linksachter die zijn jeugdopleiding bij Anderlecht genoot.

Wat Foulon wacht, is bloed, zweet en tranen. Benevento was wel de eerste club die vorig seizoen promoveerde en met een straat voorsprong op de nummer twee kampioen werd, met de beste verdediging en de beste aanval, maar veel illusies maken ze zich niet. Daarom vertrok het als eerste eersteklasser op oefenkamp, de zogenaamde ritiro. In het Oostenrijkse Seefeld waar de spelers zich sinds 17 augustus bezighouden, zal Foulon afzien. De bedoeling is conditioneel keihard te werken om straks in orde te zijn om een goeie start te nemen. Dat zal ook nodig zijn.

'Onze ambitie wordt tot de laatste seconde knokken voor het behoud', zegt de trainer. 'Wat wij als Benevento moeten doen, is bevrijd en enthousiast voetballen en onze grenzen verleggen.'

Pippo

Die trainer van Benevento is Pippo Inzaghi (47), voormalig goaltjesdief, wereldkampioen met Italië in 2006 en naast tal van titels met AC Milan goed voor 57 interlands. Inzaghi werkt gestaag aan zijn trainersparcours sinds hij de schoenen aan de haak hing. Hij behaalde zijn trainersdiploma terwijl hij vanaf 2012 eerst de junioren en later de beloften van Milan coachte en ging in 2016 aan de slag als hoofdtrainer. Venezia bracht hij in zijn eerste jaar als hoofdtrainer van derde naar tweede klasse, en in zijn tweede jaar eindigde hij vijfde in de Serie B.

Twee jaar geleden was hij een half seizoen aan de slag als hoofdtrainer in eerste klasse, bij Bologna, en afgelopen seizoen nam hij Benevento over. Hij amuseert zich als trainer, zegt hij: 'Ik ben trainer omdat ik dit graag doe. Een trainer leert altijd bij. Zijn lot hangt af van hoe gezond de club is waar hij werkt en hoe sterk zijn spelers zijn. De beste trainer is degene die het minste schade toebrengt aan het materiaal dat hij te zijner beschikking heeft.' Data vindt hij belangrijk, 'maar het allerbelangrijkste voor een trainer is dat hij de wedstrijd leest en bijstuurt aan de hand van de data die hij ter beschikking heeft.'

Kansloos

Voor Benevento wordt het pas het tweede seizoen ooit in de hoogste klasse. In 2008 promoveerde het uit vierde afdeling naar derde, pas in 2016 debuteerde het in tweede afdeling en het steeg meteen door naar de Serie A, waaruit het in 2017/18 kansloos degradeerde.

Benevento is een stad met zo'n 110.000 inwoners in Campania, zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Napels, en valt op door het originele clubembleem op de geelrode strepen: een heks op een bezem. De vraag is of Benevento er komend seizoen met Inzaghi en Foulon in slaagt de tegenstanders te beheksen.

Leuk detail: Pippo Inzaghi wacht straks in de Serie A een dubbele confrontatie met zijn jongere broer Simone, die afgelopen seizoen met Lazio de belangrijkste belager leek te worden voor Juventus in de Italiaanse titelstrijd, tot corona een streep door de rekening trok. Na de verplichte onderbreking bleek de kern van de Romeinen te klein om te kunnen wedijveren met Inter en Juve.

