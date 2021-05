Wat dinsdag al even in de lucht hing, werd door bondscoach Didier Deschamps officieel gemaakt: Karim Benzema maakt op het komende EK zijn comeback bij Les Bleus.

In Frankrijk keek iedereen halsreikend uit naar de bekendmaking van de EK-selectie van bondscoach Dider Deschamps. Zou topspits Karim Benzema zijn wederoptreden maken of toch niet. Om 20u20 werd het dan toch officuieel: de spits in vorm mag op het komende EK zijn kunstjes vertonen in de 26-koppige selectie van de Fransen. Benzema speelt dan ook het beste seizoen uit zijn carrière met 29 treffers voor Real Madrid.

Alsof ze nog niet genoeg aanvallend geweld hadden met Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman en Oivier Giroud. Daar komt nu dus ook Karim Benzema bij. Het is al zes jaar geleden dat de spits met Algerijnse roots het blauwe shirt mocht aantrekken. Toen was het tegen Armenië.

Sekstape

Sinds die laatste wedstrijd 6 jaar geleden, was Karim Benzema persona non grata bij Les Bleus. Benzema is dan ook niet de perfecte schoonzoon van Frankrijk. Hij telt al enkele stevige snelheidsovertredingen en haalde de pers al eens door een betaling aan een minderjarige prostituee. Maar het is vooral de beruchte sekstape-affaire met ploeggenoot Mathieu Valbuena dat hem de das omdeed. Sindsdien zat het er bovenhands op tussen speler, bondscoach en bond en werd hij niet meer opgeroepen.

Benzema haalde daarna nog herhaaldelijk uit op zijn sociale mediakanalen wanneer Deschamps of bondsvoorzitter Noël Le Graët hem door het slijk haalden op televisie. En dan was er nog de uitspraak van Benzema in 2016 waarin hij beweerde dat Deschamps zou gezwicht zijn voor de druk van racisten om hem uit de selectie voor het EK in eigen land te houden. 'Ik vergeef nooit wat Benzema toen zei, nooit!', liet Deschamps daar later nog over weten. En Spaanse media herhaalden al jaren dat het ongezien was dat Deschamps Benzema niet bij de groep wil halen.

Formule 1

Bovendien konden Benzema en zijn 'opvolger' Olivier Giroud niet meteen door eenzelfde deur. In een Facebook Live vorig jaar haalde de spits van Real Madrid hard uit naar zijn collega. 'Je verwart Formule 1 toch ook niet met een karting? Ik weet dat ik de Formule 1 ben en dan ben ik nog aardig', was zijn antwoord op de vraag wat hij van Giroud vond. 'Spectaculair is het allemaal niet met hem. En vindt iedereen het leuk om ernaar te kijken? Dat weet ik nog zo niet...'

Zouden de plooien dan gladgestreken zijn net voor het EK? In januari klonk het nog bij Deschamps dat hij niets moest weten van de Franse topschutter. 'Hij heeft mijn naam door het slijk gehaald en daar lijd ik nog elke dag onder', vertelde hij toen.

Bij de Franse bevolking is het al een hele tijd een delicate kwestie. De ene groep vindt het onbegrijpelijk dat Benzema al 6 jaar niet meer opgeroepen, want Benzema telt toch al 81 caps en scoorde daarin 27 keer. Anderen halen hun schouders ervoor op door te zeggen dat Frankrijk sinds zijn vertrek de finale van het EK bereikte en zelfs wereldkampioen werd. Benzema raakte met de Franse nationale ploeg namelijk nooit voorbij een kwartfinale op een groot toernooi.

Het belooft met andere woorden nog interessant te worden bij de Fransen deze zomer.

Les 2️⃣6️⃣ Bleus qui partiront sur les routes de l’Europe ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HfochGPPen — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 18, 2021

