Na een paar jaar in de schaduw te hebben gespeeld bij Bournemouth, is Arnaut Danjuma weer helemaal boven water gekomen bij Villarreal én de Nederlandse nationale ploeg.

Het werd een comeback door de grote poort, die van Arnaut Danjuma bij Oranje. Na drie jaar afwezigheid viel de ex-speler van Club Brugge maandagavond in tijdens de wedstrijd tegen Gibraltar (6-0). Na enkele sterke acties maakte Danjuma een kwartier voor tijd de 5-0. 'Zijn invalbeurt was spectaculair, moet ik zeggen', was bondscoach Louis van Gaal vol lof na de wedstrijd. 'Hij verdient het opgehemeld te worden. Danjuma had leuke, goede dribbels.'Na zijn overstap van Club Brugge naar Bournemouth in de Premier League bleef het echter lang heel stil rond de Nederlander met Nigeriaanse roots. Bij blauw-zwart was de jonge flankaanvaller nog een van de revelaties in zijn eerste seizoen, hij scoorde zelfs een beauty tegen Atlético Madrid in de Champions League. Maar in Engeland viel zijn debuutseizoen volledig in het water door enkele blessures. Geen enkele goal of assist dat jaar en Bournemouth degradeerde zelfs naar de Championship.Op het tweede Engelse niveau toonde Danjuma wel opnieuw zijn klasse en maakte hij maar liefst 17 goals en gaf hij 8 assists. Het leverde hem een plaatsje op in het elftal van het seizoen en tijdens de zomer ook nog eens een grote transfer naar het Spaanse Villarreal. Het team van coach Unai Emery legde iets meer dan 20 miljoen op tafel voor de ondertussen 24-jarige Nederlander. 'Als Bournemouth was gepromoveerd naar de Premier League, dan was ik zeker gebleven', vertelde Danjuma nadat de transfer werd bekendgemaakt. 'Maar nu moet ik de volgende stap zetten, nog een seizoen in de Championship kon ik niet aan. Ik wil me op het hoogst mogelijke niveau laten zien.'En dat deed Danjuma de laatste weken zeker. 'Zijn komst is als een orkaan', titelde de Spaanse krant Marca nadat de flankaanvaller Manchester United in de Champions League 'tot wanhoop dreef'. 'Hij is nu al een van de nieuwe sterren van La Liga', ging de krant verder. Danjuma heeft zich dus in geen tijd kunnen inpassen in de Spaanse competitie. Acht wedstrijden, vijf goals en één assist is de balans tot nu toe. Een van die goals viel trouwens tegen Manchester United, waardoor Marca zo lyrisch was.Het was toen ook wel het weekje van Danjumagic (de bijnaam die hij zichzelf gaf). Hij scoorde niet alleen tegen de Red Devils, maar zorgde met twee goals zelf voor de zege tegen Real Betis in het weekend. 'Er is geen twijfel dat Danjuma een van de beste aanwinsten is in La Liga', tweette zelfs de Spaanse competitie zelf. En ook de statistieken tonen zijn spectaculair begin bij de Gele Onderzeeër. Zo zijn momenteel enkel Benzema (17), Vinicius (7) en Oyarzabal (7) voorlopig bij meer doelpunten betrokken dan de Nederlander (6).Zijn glansprestaties zorgden er uiteindelijk ook voor dat hij zijn wederoptreden mocht maken bij Oranje. Al had dat wel heel wat voeten in de aarde, want aanvankelijk werd Danjuma niet opgeroepen voor de interlands in oktober. Het was pas na een blessure van Cody Gakpo dat de ex-speler van Club erbij werd genomen. En het vervolg kennen we al. 'Ik heb altijd 100 procent het gevoel gehad: ik kom terug bij Oranje', was Danjuma erg verzekerd toen hij toch werd opgeroepen. 'Mijn transfer naar Villarreal was daarbij een heel bewuste stap. Hoe hoger je speelt, hoe beter, want een van mijn doelstellingen is voor Oranje uitkomen.'Het mag dus worden gezegd: Danjuma is helemaal terug van weggeweest. En dat hebben ze geweten in Spanje en Nederland.