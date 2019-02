Daar is de Champions League weer: vooruitblik

Manchester United-PSG (dinsdag 12/2, 21u)

Dit is zonder twijfel de affiche die het meest in het oog springt. Tot de intrede van Ole Gunnar Solskjaer bij The Mancunians leek United geen schijn van kans te hebben tegen de club uit de hoofdstad van Frankrijk. Maar vandaag zijn de rollen enigszins omgedraaid. De Parijse topclub is de laatste weken ietwat op de sukkel en moet het ook nog eens stellen zonder de geblesseerde Neymar. De Braziliaanse superster, de topschutter bij PSG in de Champions League met vijf doelpunten, moet ook de strijd tegen United aan zich voorbij laten gaan door een blessure aan dezelfde enkel die hem vorig seizoen bijna zijn deelname aan het WK kostte.

De spelers van Solskjaer daarentegen hebben het voetbalplezier hervonden sinds ze bevrijd zijn van de ijzeren hand van José Mourinho. Met de voormalige spits aan het roer won United negen wedstrijden en speelde het team één keer gelijk. Paul Pogba is weer de ster die we zagen op het WK en bij Juventus en Marcus Rashford heeft de weg naar de netten gevonden, ten koste van Rode Duivel Romelu Lukaku. Samen met Anthony Martial moet de jonge Engelse spits de talisman worden van United in het tweeluik tegen PSG.

Ajax-Real Madrid (woensdag 13/2, 21u)

Ajax valt dit seizoen op door zijn frivool spel. De Amsterdammers hielden in de CL bovendien zowel uit als thuis Bayern München in bedwang. Dusan Tadic heeft vijf keer gescoord en is daarmee de meest productieve speler bij rood-wit. Bij Real zijn de topscorers Gareth Bale en Karim Benzema, beiden maakten drie goals.

Real Madrid beleeft een wisselvallig seizoen en lijkt een manier te moeten vinden om Cristiano Ronaldo te doen vergeten. Maar uiteindelijk blijft de Koninklijke een van de topfavorieten. Vergeet niet dat ook vorig seizoen, met Ronaldo en Zidane nog aan boord, Real wankelde tot januari. Ajax als favoriet bestempelen, zou dus een brug te ver zijn.

De blikvanger bij Real Madrid is de 18-jarige Braziliaan Vinícius Júnior, die sinds januari zijn duivels ontbonden heeft in de Spaanse competitie en opvalt met zijn snelheid en durf aan de bal. Een superster in de maak!

Liverpool-Bayern München (19/2, 21u)

Voor beide teams is het een eerste onderlinge confrontatie, wat opvallend is gezien hun historiek op het miljardenbal. Met Robert Lewandowski heeft Bayern München in ieder geval een gevaarlijk wapen. De Pool is met acht doelpunten de huidige topschutter van de Champions League en heeft meer gescoord dan het aanvalstrio van Liverpool samen: Mo Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino wisten samen zes keer de weg naar doel te vinden.

Bayern eindigde eerste in zijn groep, terwijl Liverpool met de hakken over de sloot op de laatste speeldag tweede werd en zo de kwalificatie naar de knock-outfase veiligstelde.

Olympique Lyon-FC Barcelona (19/2, 21u)

Lyon imponeert tot dusver in de Champions League. De Franse club wist in de groepsfase op Manchester City te winnen en speelde thuis gelijk tegen de Engelse topclub. Barcelona ging op cruisecontrol door naar de volgende ronde in een toch wel lastige groep met PSV, Inter en Tottenham. De twee teams zijn elkaar vier keer eerder tegengekomen. De balans is in het voordeel van de Catalaanse grootmacht: twee keer gewonnen en twee keer gelijk. De grootste blikvanger aan de zijde van Lyon is Memphis Depay, die met vier assists mede assistkoning is in de CL en ook twee keer scoorde. Bij Barcelona is dat logischerwijs Lionel Messi, die op zes doelpunten en één assist staat.

Atlético Madrid-Juventus (20/2, 21u)

In de queeste naar de eerste Champions Leaguetriomf sinds 1996 voor Juventus, nemen Cristiano Ronaldo enco het op tegen Atlético Madrid, de op twee na favoriete tegenstander van de Portugees. In zijn acht jaar bij Real Madrid, deed Cristiano Ronaldo maar liefst 22 keer de netten trillen tegen los Colchoneros. De Madrilenen zijn dus gewaarschuwd.

Bij Atlético loopt er sinds kort een ex-Juventusspeler rond met Alvaro Morata, die gehuurd wordt van Chelsea. De laatste keer dat de Spaanse spits tegen een ex-team speelde in de Champions League, leidde hij zijn club naar de finale: Morata voetbalde in 2015 met Juventus in het tweeluik tegen zijn voormalige werkgever Real Madrid. Zowel thuis als uit wist de aanvaller toen te scoren.

De overige wedstrijden

AS Roma - FC Porto (12/2)

Tottenham - Borussia Dortmund (13/2)

Schalke 04 - Manchester City (20/2)

Yassine Taouil