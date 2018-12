Daar is het sportweekend weer: 5 dingen om in de gaten te houden

Real Madrid - Valencia

Zaterdag 1 december, 20.45 uur

Vorig seizoen zou dit een topmatch geweest zijn, nu is het een wedstrijd tussen de nummer 6 en de nummer 11 van de Primera División. Niettemin blijft het een interessant duel om volgen. Wint Valencia in Santiago Bernabéu, dan komt het op gelijke hoogte van Real. Het toont aan hoe dicht bij elkaar alles ligt in de Spaanse eerste klasse. Tussen nummer 5 in de klassering en nummer 14 zitten maar vijf punten verschil. Real haalt trouwens maar beter de buit binnen om niet een nog grotere achterstand op te lopen op FC Barcelona (5 punten) en Atlético Madrid (4 punten).

Bij de Koninklijke wordt Santiago Solari geconfronteerd met een eerste probleemgeval, genaamd Isco. De middenvelder, met zeven miljoen euro per jaar een van de grootverdieners in de kern, haalt sinds de komst van de Argentijnse coach de basiself niet meer. Voor de CL-match tegen AS Roma zat hij zelfs niet eens bij de selectie. Het is niet de eerste keer dat Isco zijn trainer niet kan overtuigen. Ook Carlo Ancelotti, Rafael Benítez en Zinédine Zidane hadden zijn twijfels over hem. De reactie van de 26-jarige middenvelder is vaak ook niet erg professioneel. Na het 3-0-verlies op Eibar, waar hij een half uur voor het einde mocht invallen, weigerde hij zijn coach naar verluidt de hand te schudden. En telkens hij voelt dat een trainer hem links laat liggen, doet hij niks liever dan op training zijn kunnen te etaleren. Een uitdagende houding die niet door iedereen gesmaakt wordt. Benieuwd of Isco tegen Valencia een nieuwe kans krijgt.

In hetzelfde schuitje zit Michy Batshuayi bij Valencia. Waar hij in het begin van het seizoen nog kansen kreeg van Marcelino, zijn het de laatste wedstrijden vooral zijn concurrenten Santi Mina, Rodrigo Moreno en Kévin Gameiro die tussen de lijnen komen. Heel waarschijnlijk zien we dus straks maar één Rode Duivel in actie in het stadion van de Koninklijke: Thibaut Courtois.

Red Lions tegen gastland India op WK hockey

Zondag 2 december, 14.30 uur Belgische tijd (samenvatting op Eén vanaf 17 uur)

'Zonder goud keren we teleurgesteld terug', dixit Loïck Luypaert. De Belgische hockeymannen, vijfde op de FIH-wereldranglijst, hebben de lat voor zichzelf hoog gelegd op het WK in het Indische Bhubaneswar. Het is een beetje een nu-of-nooitgevoel voor deze gouden generatie, na zilveren medailles op de EK's van 2013 en 2017 en de Olympische Spelen van 2016. Volgens Felix Denayer, ondanks zijn 28 jaar een van de veteranen van de ploeg, is dit 'de beste ploeg die de Red Lions ooit gehad hebben', met onder anderen Wereldhockeyspeler van het Jaar Arthur Van Doren (24) en Doelman van het Jaar Vincent 'De Muur' Vanasch.

Na de 2-1-zege in de openingswedstrijd tegen het als elfde geklasseerde Canada, nemen de Red Lions het zondag op tegen India, nummer vijf van de wereld en het gastland dus. De derde tegenstander in groep C is Zuid-Afrika (FIH 15). Aan het WK nemen in totaal zestien landen deel, verdeeld in vier groepen van vier. Elke groepswinnaar stoot direct door naar de kwartfinales, nummers twee en drie spelen barragewedstrijden voor een plek bij de laatste acht.

Wereldkampioen worden kan de Red Lions overigens meer opleveren dan enkel eeuwige roem. Zo beloofde de Belgische hockeybond (KBHB) het team een premie van maar liefst 100.000 euro indien ze erin slagen de titel binnen te halen.

Hockeyen de Red Lions zich in India de legende in? Afspraak in de finale op 16 december, hopen we.

Feyenoord - PSV

Zondag 2 december, 14.30 uur

Indrukwekkend, dat is het minste wat je kunt zeggen over het parcours dat PSV Eindhoven momenteel aflegt in de Eredivisie. Na dertien speeldagen nog ongeslagen, meer zelfs: nog geen enkel punt laten liggen! 46 goals gemaakt, amper 5 geïncasseerd. Een machine. De enige ploegen die enigszins kunnen volgen zijn die twee andere toppers: Feyenoord en Ajax. Nu zondag trekt PSV op bezoek in Rotterdam: zorgt het ongetwijfeld hartelijke onthaal in De Kuip voor een eerste puntenverlies van de fiere leider?

Sowieso belooft deze traditionele kraker wel offensief spektakel, want zowel de Rotterdammers als de Eindhovenaren moeten het voornamelijk van hun aanvallende kwaliteiten hebben. Bij Feyenoord is dat het duo Berghuis-Van Persie (net terug uit blessure), bij PSV is de weelde nog groter met een viertal bestaande uit Luuk de Jong (dé man in vorm, zo onderstreepte hij vorige week nog met een fantastische omhaalgoal), de Mexicaanse killer Hirving 'Chucky' Lozano, jong talent Steven Bergwijn en de Uruguayaan Gastón Pereira.

Feyenoord won zeven van de laatste negen onderlinge duels in De Kuip, maar vorig seizoen ging het wel met 1-3 de boot in tegen PSV. Analisten en supporters achten de kans groot dat ook in deze campagne de ploeg van coach Mark van Bommel te sterk zal blijken, al hoopt iedereen het tegendeel, om zo de titelrace toch een béétje spannend te houden.

Liverpool - Everton

Zondag 2 december, 17.15 uur

Sinds 1894 staat de Merseysidederby garant voor de nodige dramatiek en emoties. De laatste confrontatie vond plaats op 7 april, toen op Goodison Park - de thuishaven van Everton - voor 39.220 uitzinnige fans een doelpuntenloos gelijkspel na negentig minuten op het scorebord stond. Een brilscore op Anfield Road, het is iets waar de Reds dankzij het offensieve trio Mané-Firmino-Salah slechts zelden mee worden geconfronteerd in het offensief gekruide voetbal van Jürgen Klopp. Nog maar één keer dit seizoen gebeurde dat, op 7 oktober, toen koploper Manchester City de kans liet liggen op een zege door een penaltymisser van Riyad Mahrez. Het betekende overigens dat Liverpool voor de eerste en laatste maal in de Premier League niet tot scoren kwam, want in alle andere confrontaties vonden ze wel de weg naar de netten.

Everton haalt onder manager Marco Silva momenteel mooie resultaten, wat na dertien speeldagen leidde tot een zesde plaats. The Toffees gelden een beetje als 'best of the rest', na de gevestigde waarden Man. City, Liverpool, Tottenham, Chelsea en Arsenal, maar staan wel mooi voor het Manchester United van José Mourinho. Vooral de aanvallers worden door doelman Alisson en centrale verdediger Virgil van Dijk best aan banden gelegd, want de Braziliaanse international Richarlison en de IJslandse bonk Gylfi Sigurdsson zitten al elk aan zes goals.

Loting EK 2020

Zondag 2 december, 13 uur

Het is eenvoudig: er zijn zes potten. Vijf potten met elk tien landen en een zesde pot met de vijf zwakste broertjes. België zit in pot 1, met alle sterkste landen. De enige klepper die in pot 2 verzeild is geraakt, is Duitsland. Na de loting zullen er tien poules zijn, vijf met vijf landen en vijf met zes landen. De eerste twee van elke poule plaatsen zich voor het EK 2020. De Rode Duivels zouden dus al enorm aan het knoeien moeten gaan om het eindtoernooi niet te halen.

De vier teams die zich kwalificeerden voor de halve finales van de Nations League (Zwitserland, Portugal, Nederland en Engeland) worden sowieso ingedeeld in een poule met vijf landen. Daardoor hebben ze in juni de voeten vrij om het eindtoernooi van de Nations League te spelen. Veel kans dus dat België in een poule met zes landen zit.

Ziehier de potten, aan u om uw favoriete poule samen te stellen voor België!

Pot 1: België, Frankrijk, Spanje, Italië, Kroatië, Polen, Zwitserland, Portugal, Nederland, Engeland

Pot 2: Duitsland, IJsland, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden, Rusland, Oostenrijk, Wales, Tsjechië

Pot 3: Slowakije, Turkije, Ierland, Noord-Ierland, Schotland, Noorwegen, Servië, Finland, Bulgarije, Israël

Pot 4: Hongarije, Roemenië, Griekenland, Albanië, Montenegro, Cyprus, Estland, Slovenië, Litouwen, Georgië

Pot 5: Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland, Luxemburg, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Moldavië, Gibraltar, Faeröer

Pot 6: Letland, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

Wij hopen op: Wales (revanche voor het EK 2016), Ierland (altijd ambiance), Hongarije, Luxemburg en Liechtenstein.