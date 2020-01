Het had heel wat voeten in de aarde, maar Christian Eriksen is nu officieel een speler van Inter Milaan. De Deen verlaat Tottenham na 6,5 jaar.

Eriksen was maandagmorgen in Milaan aangekomen om de overgang af te ronden. De creatieve middenvelder was over enkele maanden einde contract bij Tottenham, de club waarvoor hij sinds 2013 uitkwam. In 305 wedstrijden was hij goed voor 69 goals en 89 assists. Vorig seizoen haalde hij met de Londense club nog de Champions League-finale.

Na die finale was de Deen uitgekeken op de Londense skyline. Tijdens de zomer wou hij maar al te graag naar Real Madrid maar van een echte overgang was uiteindelijk geen sprake. Bij het begin van het seizoen raakte de ster van de ploeg ook nog moeilijk in de basis en de Deen leek niet meer geïnteresseerd te zijn in de club. Wanneer José Morurinho overnam van Mauricio Pochettino was er nog even beterschap, maar een vaste titularis werd hij niet meer.

Inter betaalt voor Eriksen (95 caps, 31 goals) zo'n twintig miljoen euro. De Deen ondertekende een contract tot 30 juni 2024.

Trainer Antonio Conte mag blij zijn met de huidige wintermercato. Met Ashley Young (Man United, 1,5 miljoen) en Victor Moses (Chelsea, huur met optie) haalde hij al twee nieuwe krachten bij het team en naar alle waarschijnlijkheid komt er met Olivier Girouid van Chelsea ook nog een nieuwe spits bij tegen vrijdag.

De titel lijkt na drie gelijkspelen op rij wel gaan vliegen. Deze week moeten de nerazzuri dan maar vol voor de Coppa Italia gaan. Met Christian Eriksen die als hofleverancier kan dienen voor Romelu Lukaku.

