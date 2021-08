Chelsea heeft zijn nieuwe spits binnen. De transfer van Romelu Lukaku hing al even in de lucht en werd nu ook bekendgemaakt door de Londense club. Met de overgang zou 115 miljoen euro gepaard gaan.

De topschutter aller tijden van de Rode Duivels (64 doelpunten in 98 interlands) stond eerder al van 2011 tot 2014 onder contract bij Chelsea, maar zijn eerste verblijf bij de Londense club was geen succes.

Lukaku had nog een contract tot 30 juni 2024 bij Inter. De voorbije twee seizoenen maakte hij maar liefst 64 doelpunten in 95 wedstrijden voor de Nerazzurri. Afgelopen seizoen hielp hij Internazionale aan een eerste landstitel sinds 2010. Lukaku werd bovendien tot beste speler van het seizoen in de Serie A verkozen.

Na zijn doorbraak in België bij Anderlecht versierde Lukaku in 2011 een transfer naar Chelsea. Bij de Blues kreeg de toen piepjonge spits maar moeilijk voet aan de grond. Het was pas nadien, bij West Bromwich Albion en vooral Everton, dat de aanvaller zijn kwaliteiten kon tonen over het Kanaal. Lukaku ruilde in de zomer van 2017 het team uit Liverpool voor topclub Manchester United. In twee seizoenen op Old Trafford was hij goed voor in totaal 42 doelpunten, maar toch lukte het de Rode Duivel niet om er onbetwist titularis te worden. Inter Milaan plukte hem in 2019 vervolgens weg op Old Trafford.

115 miljoen euro mag dan geen record zijn, als alle transferbedragen voor Lukaku opgeteld worden, dan mag hij cumulatief wel 's werelds duurste speler genoemd worden. Met een totaalbedrag van 327,5 miljoen euro steekt hij de Braziliaan Neymar (310 miljoen euro) voorbij.

