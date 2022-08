Charly Musonda Jr. (25) traint momenteel mee bij Levante UD. Dat heeft de Spaanse tweedeklasser zondag bekendgemaakt.

De aanvallende middenvelder verscheen midden juni even op het trainingsveld bij Zulte Waregem "om fit te worden", vervolgens verdween hij van de radar. Even later verklaarde hij op zijn sociale media dat hij sukkelde met pijn aan de voet, en dat hij daarom alleen wilde trainen. "Na een week training kreeg ik een beetje pijn in mijn linkervoet. Ik wilde geen risico's nemen, zeker omdat ik in gesprek ben met verschillende teams", legde Musonda Jr. uit.

Musonda Jr. is een vrije speler sinds zijn contract bij Chelsea eind juni afliep. De aanvallende middenvelder, ooit een toptalent, werd door de Blues de voorbije jaren uitgeleend. Zo speelde hij in het seizoen 2016-17 al in Spanje, bij Real Betis. Verder waren er uitleenbeurten aan Celtic (2017-18) en Vitesse (2018-20). Mede door blessures kon hij zich nooit doorzetten.

Levante degradeerde afgelopen seizoen uit La Liga.

De aanvallende middenvelder verscheen midden juni even op het trainingsveld bij Zulte Waregem "om fit te worden", vervolgens verdween hij van de radar. Even later verklaarde hij op zijn sociale media dat hij sukkelde met pijn aan de voet, en dat hij daarom alleen wilde trainen. "Na een week training kreeg ik een beetje pijn in mijn linkervoet. Ik wilde geen risico's nemen, zeker omdat ik in gesprek ben met verschillende teams", legde Musonda Jr. uit. Musonda Jr. is een vrije speler sinds zijn contract bij Chelsea eind juni afliep. De aanvallende middenvelder, ooit een toptalent, werd door de Blues de voorbije jaren uitgeleend. Zo speelde hij in het seizoen 2016-17 al in Spanje, bij Real Betis. Verder waren er uitleenbeurten aan Celtic (2017-18) en Vitesse (2018-20). Mede door blessures kon hij zich nooit doorzetten. Levante degradeerde afgelopen seizoen uit La Liga.