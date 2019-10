De wedstrijd Villarreal-Atlético Madrid zal niet in Spanje, maar in Miami in de VS plaatsvinden. Zo zal er na heel wat inspanningen toch een Spaanse wedstrijd over de oceaan gespeeld worden.

Vorig seizoen kwam La Liga, de Spaanse eerste klasse, met een nieuw idee: Spaanse wedstrijden laten spelen in de VS om zo de sport te promoten (en de eigen portefeuilles te vullen). De Spaanse clubs zagen dat echter helemaal niet zitten en onder meer het in Amerika geplande duel Girona-Barcelona ging niet door op vraag van de voetbalbond.

Spelers gingen zelfs openlijk in tegen het initiatief en zagen een oversteek naar de VS liever aan zich voorbijgaan. Maar nu zijn er toch twee teams die hun wedstrijd overzees willen spelen: Villarreal en Atlético Madrid. Hun wedstrijd, die gepland staat op 8 december, zal dan doorgaan in het Hard Rock Stadium in Miami.

'Ik hoop dat het nu wel door kan gaan', zei Villarreal-voorzitter Fernando Roig tegen El Transistor over de plannen. 'Atlético en wij zijn het eens in Miami te spelen, maar ik zou graag zien dat er een algemene consensus komt hierover. In mijn ogen is La Liga over de grenzen heen voor iedereen goed.'

Het idee voor de overzeese wedstrijd moet wel eerst nog voorgelegd worden aan de Spaanse bond en spelersvakbond, die vorig jaar niets wilden horen van zo'n wedstrijden. Het is dus nog zeker niet duidelijk of de match er wel degelijk gaat komen.

Het Hard Rock Stadium, de thuisbasis van NFL-club Miami Dolphins, is de laatste jaren actief op zoek om grote sportevenementen te hosten. Zo zal er in februari de Super Bowl, de finale van de NFL, doorgaan en wil het stadion in 2021 een Grote Prijs Formule 1 laten plaatsvinden rond de site.