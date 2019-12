Eden Hazard heeft een breukje in de enkel opgelopen tijdens de Champions Leaguematch van Real Madrid tegen PSG. De Rode Duivel leek eerst maar een paar weken geblesseerd, maar zal nu toch langer out zijn.

Ral Madrid heeft in een persbericht een update gegeven over de blessure van Eden Hazard. Die bleek niet erg gunstig. Bij verdere testen kwam een klein breukje in de rechterenkel aan het licht. De Madrilenen laten niet weten hoe lang Hazard onbeschikbaar zal zijn, maar de Clasico op woensdag 18 december tegen Barcelona lijkt zeker te vroeg te komen. Spaanse media melden dat Hazard vier tot zes weken aan de kant zal staan.

Hazard liep de blessure vorige week dinsdag op in het Champions League-duel, thuis tegen PSG (2-2). Uitgerekend collega-Rode Duivel Thomas Meunier gaf Hazard een tik op de enkel, waarna hij met een grimas gewisseld werd. Aanvankelijk leek de blessure mee te vallen en werd in de Spaanse media gesproken over een inactiviteit van tien dagen. Hazard zou op die manier ook nog speelklaar raken voor het Champions League-duel bij Club Brugge op 11 december.

Dat bleek echter veel te optimistisch. Hazard kon de voorbije dagen nog steeds niet steunen op zijn pijnlijke enkel en werd woensdagavond op restaurant met ploegmaats gespot met krukken. Het is voor Hazard zijn tweede blessure bij Real Madrid. Eerder stond hij in augustus en september al vijf weken aan de zijlijn met een scheur in de quadriceps. Hij miste op die manier de Spaanse competitiestart.