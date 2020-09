Wat gaat er nu gebeuren bij de Europese Supercup. Aanvankelijk werd gezegd dat donderdagavond zo'n 30% van de 67.000 zitjes gevuld mogen worden. Maar de burgemeester van Boedapest wil nu ineens geen enkele supporter toelaten.

'Maar die bevoegdheid heb ik jammer genoeg is', aldus de groen-liberale politicus, die in de nationale politiek oppositie voert tegen de rechts-nationale regering van minister-president Viktor Orban, in dagblad Nepzava. 'De bevoegdheid ligt bij de nationale regering.'

Bayern München en Sevilla kregen van de UEFA elk 3.000 tickets. Het initiatief van de UEFA om de Supercup met fans toe te laten werd intussen her en der bekritiseerd.

In Duitsland is de kritiek het grootst. Boedapest geldt in Duitsland als risicogebied. Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, adviseerde fans al heel goed na te denken alvorens af te reizen.

Aangezien ook in Zuid-Duitsland het virus oplaait, mochten er bij de thuiswedstrijd van Bayern afgelopen vrijdag tegen Schalke geen supporters aanwezig zijn. Aanvankelijk was dit wel de bedoeling. Beieren kreeg vanuit de landelijke politiek bijval voor dit besluit.

