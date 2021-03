Na overleg met meerdere specialisten heeft Real Madrid Eden Hazard overtuigd om momenteel geen enkeloperatie te laten uitvoeren, zo weet de Madrileense huiskrant Marca.

Real is van mening dat een nieuwe enkeloperatie geen oplossing is voor het aanhoudende blessureleed van de Madrileense recordaankoop. Volgens de krant zou Hazard ingezien hebben dat een rustperiode, zonder deadlines, de beste garantie biedt op een volledig herstel. De club wil hem daarvoor ook tijd geven en verwacht hem pas terug als hij honderd procent blessurevrij is. Dat zou mogelijk nog voor het einde van dit seizoen zijn, waardoor ook EURO2020 nog haalbaar is. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zou Hazard tijdens zijn revalidatie bijgestaan worden door Lieven Maesschalck, kinesist bij de Rode Duivels.

Aanvankelijk werd in de Spaanse media een nieuwe enkeloperatie nochtans naar voren geschoven als de beste en meest efficiënte oplossing voor de blessureproblemen van Hazard. Bij die ingreep zou een titaniumplaatje dat vorig jaar bij een eerdere operatie werd aangebracht, verwijderd worden. Mogelijk is hij door het plaatje anders gaan lopen, wat een verklaring kan zijn voor de aanhoudende spierblessures. Bij een ingreep zou hij - als alles goed verloopt - ook maar enkele weken out zijn. Na consultatie bij meerdere specialisten blijkt een rustperiode echter de beste oplossing.

De start van de WK-kwalificaties wordt overschaduwd door de nieuwe blessure van Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels vierde vorig weekend nog maar zijn rentree bij Real Madrid na anderhalve maand afwezigheid, maar viel meteen weer uit met een nieuwe kwetsuur, deze keer aan de heupspier. De dertigjarige Hazard zal er dus niet bij zijn in het drieluik tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. Vervelend, maar het hoofddoel blijft natuurlijk het EK van komende zomer.

De vorige interlandperiode miste Hazard na een coronabesmetting, zijn laatste interland speelde hij in november 2019 tegen Cyprus.

