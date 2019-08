Vleugelverdediger Dani Alves verlaat de Europese voetbalvelden en keert terug naar thuisland Brazilië. De 36-jarige ondertekent in eigen land een contract tot december 2022 bij zijn jeugdteam Sao Paulo, zo maakte de club gisteren bekend.

De rechtsback was tot voor kort aan de slag bij Paris Saint-Germain, waar hij een concurrent was voor Rode Duivel Thomas Meunier. Eind vorig seizoen werd zijn aflopende contract in de Franse hoofdstad niet verlengd. Dani Alves vertrok vervolgens naar de Copa América, waar hij als aanvoerder de Seleçao naar de eindzege leidde. Dat was de veertigste (!) titel in zijn carrière, wat hem de meest succesvolle speler in de geschiedenis van het voetbal maakt.

In zijn clubcarrière speelde hij na zijn debuut bij Bahia in drie grote kampioenschappen in Europa (Primera Division, Serie A en Ligue 1), met passages bij FC Sevilla, FC Barcelona, Juventus en tot slot PSG. Bij Barça (2008-2016) beleefde hij gouden tijden, met onder meer drie eindzeges in de Champions League (2009, 2011 en 2015).

Sao Paulo, de oud-club van onder meer Rai en Rogerio Ceni, is momenteel de nummer vijf in de Braziliaanse competitie, na twaalf speeldagen.

Voormalig Milan-speler Alexandre Pato is de bekendste naam in de selectie. 'Ooit droomde ik ervan voor FC Barcelona en Sao Paulo te mogen spelen', schreef Dani Alves op Instagram. 'Vandaag breng ik die droom volledig in vervulling.'