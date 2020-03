Daniel Van Buyten kende een schizofrene carrière: aan de Europese top met Bayern München en tegelijkertijd vaak teleurgesteld met de Belgische nationale ploeg. In Sport/Voetbalmagazine blikt hij terug op de grootste ontgoocheling, de lastigste tegenstander en de beste peptalk die hij ooit kreeg.

Stel dat je een ding opnieuw zou mogen doen in jouw carrière. Wat zou dat zijn?

Daniel Van Buyten: 'Ik zou de kwartfinale tegen Argentinië op het WK 2014 in Brazilië willen herspelen. We hadden die mannen moeten kloppen, maar toonden te veel respect. Lionel Messi en Angel Di María... Ik zag sommige jonge ploegmaats met sterren in de ogen lopen... Martín Demichelis gaf achteraf toe dat hij een zekere vorm van angst waarnam, maar in plaats van hun twijfels er nog harder in te rammen, hebben wij hen extra zelfvertrouwen gegeven. Ik voelde in de spelerstunnel al dat we er maar slapjes bij liepen. Je moet de tegenpartij van bij de eerste baltoets onder druk zetten. Neem een speler eens flink te grazen en terwijl je hem rechttrekt, trap je op een subtiele manier op zijn tenen. Het zijn het soort vuile streken waarmee je soms een match wint. De Argentijnen hebben dat heel goed gedaan tegen ons.'

Zijn er lijf-aan-lijfduels die je bijgebleven zijn?

'Je voelt het als een aanvaller verloren loopt. Hij moet denken: verdomme, ik sta hier tegenover een gek. Ik ben ook al gasten tegengekomen die het klaargespeeld hebben om mij uit mijn match te halen. Josip Simunic van Hertha Berlijn was een geval apart. Ik vroeg mij telkens af waar hij mij stond op te wachten om mij een klets te geven. Hij had zijn doel bereikt. Wij hadden ook op die manier in de hoofden van de Argentijnen moeten kruipen.'

Matchen worden dikwijls tijdens de rust gewonnen. Wie was voor jou de coach die de beste peptalks kon geven?

'Marc Wilmots kon ons in trance terug het veld opsturen. Ik hield vooral van de werkwijze van Pep Guardiola.Hij liet de spelers bij zinnen komen en kwam vijf minuten voor het begin van de match binnen. Veel trainers doen het omgekeerde: ze schreeuwen jou de huid vol gedurende vijf minuten en laten je dan even uitblazen. Guardiola had soms amper dertig seconden nodig om iets te zeggen, maar hij gebruikte steeds de juiste woorden. Of hij haalde het meest adequate voorbeeld aan. Er zijn trainers die twintig minuten aan een stuk zeuren en elke match hetzelfde vertellen. Ik heb spelers in slaap zien vallen tijdens zulke speeches, maar Guardiola beschikte over het juiste recept om mij kippenvel te geven. Ik was bereid om enkele lichaamsdelen voor hem op te offeren.'

Lees het volledige interview met Daniel Van Buyten in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 18 maart.

Stel dat je een ding opnieuw zou mogen doen in jouw carrière. Wat zou dat zijn?Daniel Van Buyten: 'Ik zou de kwartfinale tegen Argentinië op het WK 2014 in Brazilië willen herspelen. We hadden die mannen moeten kloppen, maar toonden te veel respect. Lionel Messi en Angel Di María... Ik zag sommige jonge ploegmaats met sterren in de ogen lopen... Martín Demichelis gaf achteraf toe dat hij een zekere vorm van angst waarnam, maar in plaats van hun twijfels er nog harder in te rammen, hebben wij hen extra zelfvertrouwen gegeven. Ik voelde in de spelerstunnel al dat we er maar slapjes bij liepen. Je moet de tegenpartij van bij de eerste baltoets onder druk zetten. Neem een speler eens flink te grazen en terwijl je hem rechttrekt, trap je op een subtiele manier op zijn tenen. Het zijn het soort vuile streken waarmee je soms een match wint. De Argentijnen hebben dat heel goed gedaan tegen ons.'Zijn er lijf-aan-lijfduels die je bijgebleven zijn?'Je voelt het als een aanvaller verloren loopt. Hij moet denken: verdomme, ik sta hier tegenover een gek. Ik ben ook al gasten tegengekomen die het klaargespeeld hebben om mij uit mijn match te halen. Josip Simunic van Hertha Berlijn was een geval apart. Ik vroeg mij telkens af waar hij mij stond op te wachten om mij een klets te geven. Hij had zijn doel bereikt. Wij hadden ook op die manier in de hoofden van de Argentijnen moeten kruipen.'Matchen worden dikwijls tijdens de rust gewonnen. Wie was voor jou de coach die de beste peptalks kon geven?'Marc Wilmots kon ons in trance terug het veld opsturen. Ik hield vooral van de werkwijze van Pep Guardiola.Hij liet de spelers bij zinnen komen en kwam vijf minuten voor het begin van de match binnen. Veel trainers doen het omgekeerde: ze schreeuwen jou de huid vol gedurende vijf minuten en laten je dan even uitblazen. Guardiola had soms amper dertig seconden nodig om iets te zeggen, maar hij gebruikte steeds de juiste woorden. Of hij haalde het meest adequate voorbeeld aan. Er zijn trainers die twintig minuten aan een stuk zeuren en elke match hetzelfde vertellen. Ik heb spelers in slaap zien vallen tijdens zulke speeches, maar Guardiola beschikte over het juiste recept om mij kippenvel te geven. Ik was bereid om enkele lichaamsdelen voor hem op te offeren.'Lees het volledige interview met Daniel Van Buyten in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 18 maart.