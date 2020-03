Door het coronavirus moeten ook profvoetballers het een tijd zonder hun geliefde spelletje doen. Hoe brengen zij hun dagen door? Vandaag Dario Van den Buijs, verdediger bij Heracles Almelo.

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?Dario Van den Buijs: 'Ik zet tegenwoordig geen wekker. Nadat we zijn wakker geworden, gaan mijn vriendin en ik meestal samen wat sporten. 's Middags spelen we dan gezelschapsspelletjes met de zus en ouders van mijn vriendin. De avonden bestaan meestal uit wat televisie en veel bellen met vrienden.'Heeft het feit dat je nu veel vrije tijd hebt ook zijn positieve kanten?Van den Buijs: 'Elke situatie heeft natuurlijk zijn voordelen. Ik vind het bijvoorbeeld wel fijn om nu wat meer tijd met de familie te kunnen doorbrengen, maar ik zou toch liefst zo snel mogelijk weer een normaal leven kunnen leiden.'Hoe probeer je het gebrek aan voetbal te compenseren? Van den Buijs: 'Ik probeer wel nog zo veel mogelijk met de bal bezig te zijn. Ik ga geregeld even de tuin in om het balletje wat hoog te houden. Verder ben ik ook een grote fan van de computergame Football Manager. Voetbal is dus altijd wel op een manier aanwezig.'Hoe bang ben je van het coronavirus?Van den Buijs: 'Het komt dichter en dichter, hé. Er zijn meer en meer besmettingen en ook meer en meer doden. Bang zou ik mezelf niet noemen, maar ik ben wel extra voorzichtig. Ik probeer bijvoorbeeld heel vaak mijn handen te wassen.'Met wie heb je nog contact (van je club en in het algemeen) en hoe gebeurt dat?Van den Buijs: 'Van mijn ploegmaats hoor ik vooral Cyriel Dessers en Teun Bijleveld, twee jongens met wie ik een heel goede band heb. En ook met de fysiektrainer van de club heb ik uiteraard contact. Voor de rest heb ik ook nog een groepschat met wat vrienden op WhatsApp en probeer ik veel te bellen met mijn ouders en grootouders om te checken hoe het met hen gaat. Mijn gsm staat dus geen moment stil.'