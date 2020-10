De jonge Uruguayaan heeft Lissabon in geen tijd veroverd en is zonder twijfel dé man die de Standardverdedigers vanavond in de Europa League in de gaten moeten houden.

Darwin Nuñez, geboren in het Uruguayaanse Artigas, werd deze zomer de duurste transfer aller tijden van Benfica. De club uit Lissabon twijfelde niet om 24 miljoen op te hoesten voor de aanvaller van de Spaanse tweedeklasser UD Almeria. Met 16 doelpunten in 32 wedstrijden sprong Nuñez in het oog van de Portugese grootmacht, waar hij deze zomer vervolgens een contract tekende voor vijf seizoenen... met een afkoopclausule van maar liefst 150 miljoen euro. Bijna opgegevenDe doelpuntenmachine werd opgeleid bij Penarol, waar hij zijn professioneel debuut maakte op 22 november 2017. Maar eigenlijk hing de voetbalcarrière van Darwin een tijdje aan een zijden draadje, want in 2016, op zijn 17e, scheurde hij zijn kruisbanden. De revalidatie zou zes maanden in beslag hebben moeten nemen, maar duurde uiteindelijk bijna een jaar. Het was een zware periode voor de jonge Uruguayaan, die zelfs even dacht om te stoppen met voetballen en terug te keren naar Artigas. Daar wou hij gewoon gaan werken, omdat hij al zo lang geen bal meer had aangeraakt. Zijn grote broer Junior deed hem dat al voor door zelfs nog vroeger voetbal in te ruilen voor de arbeidersmarkt. Het is uiteindelijk dankzij de overtuigingskracht van zijn trainer en ploeggenoten dat Nuñez toch bleef voetballen. Tussen 2017 en 2019 speelde hij uiteindelijk nog 22 matchen vooraleer hij naar het Spaanse Almeria trok, dat 7 miljoen euro voor hem betaalde.Beter dan João Félix?Bij Benfica waren de verwachtingen dus hooggespannen, maar Nuñez is ondertussen wel al goed voor vier goals en vier assists dit seizoen. Vorige week nog in de Europa League tegen Lech Poznan was de 21-jarige spits goed voor een hattrick. 'Ik was al even aan het wachten op mijn eerste doelpunt, maar ik had niet gedacht dat het er meteen drie zouden zijn', vertelde Nuñez even later aan de Portugese krant A Bola. Zijn trainer bij Benfica, Jorge Jesus, kwam daarna aan bod in Sport TV: 'Darwin is een jonge gast, hij is nog maar 21 jaar. Er zijn nog veel aspecten dat hij hier van de club en van mij zal leren, maar dat doelpunteninstinct, die afwerking en die snelheid.. Hij is nu de recordtransfer van Benfica, maar zal zonder twijfel ook de duurste uitgaande transfer worden.' Dat belooft, want dat record staat momenteel op naam van João Félix, die in 2019 voor 126 miljoen euro naar Atlético Madrid trok. 'Darwin gaat een topspeler worden, maar jammer genoeg voor mezelf, zal ik hem binnen de kortste keren alweer verliezen', besloot Jesus. De 21-jarige Nuñez, die ondertussen ook al geselecteerd werd voor het Uruguayaans elftal, wordt vaak vergeleken met die andere wereldspits uit zijn land, Edinson Cavani. Het wordt dus een hele taak voor Standard om het nieuwe wonderkind van Benfica vanavond in de Europa League uit de match te houden. Leandro Thibaut