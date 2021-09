Eusebio Di Francesco is dinsdag na slechts drie speeldagen op straat gezet door zijn club Hellas Verona. Een 0 op 9 doet hem de das om.

Hellas Verona verloor maandagavond met 1-0 van Bologna, nadat het eerder thuis de boot inging tegen Sassuolo (2-3) en kampioen Inter Milaan (1-3). De 52-jarige Di Francesco had deze zomer bij de club overgenomen van Ivan Juric, die verhuisde naar Torino.

Als trainer van Sassuolo (2012-2017) en AS Roma (2017-2019) bouwde Di Francesco een reputatie op, maar hij kende ook al snelle ontslagen bij Sampdoria (8 matchen in 2019/20) en Cagliari (26 matchen in 2020/21).

Als vervanger wordt de Kroaat Igor Tudor genoemd, ex-trainer van Udinese en vorig seizoen T2 van Andrea Pirlo bij Juventus.

Hellas Verona verloor maandagavond met 1-0 van Bologna, nadat het eerder thuis de boot inging tegen Sassuolo (2-3) en kampioen Inter Milaan (1-3). De 52-jarige Di Francesco had deze zomer bij de club overgenomen van Ivan Juric, die verhuisde naar Torino. Als trainer van Sassuolo (2012-2017) en AS Roma (2017-2019) bouwde Di Francesco een reputatie op, maar hij kende ook al snelle ontslagen bij Sampdoria (8 matchen in 2019/20) en Cagliari (26 matchen in 2020/21).Als vervanger wordt de Kroaat Igor Tudor genoemd, ex-trainer van Udinese en vorig seizoen T2 van Andrea Pirlo bij Juventus.