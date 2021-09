Na amper drie speeldagen is het al volop bijltjesdag in de Serie A. Enkele uren nadat Hellas Verona zijn coach Eusebio Di Francesco ontsloeg na een 0 op 9, besliste ook Cagliari trainer Leonardo Semplici de laan uit te sturen. Een 1 op 9 wordt hem fataal.

Hellas Verona verloor maandagavond met 1-0 van Bologna, nadat het eerder thuis de boot inging tegen Sassuolo (2-3) en kampioen Inter Milaan (1-3). De 52-jarige Di Francesco had deze zomer bij de club overgenomen van Ivan Juric, die verhuisde naar Torino.

Als trainer van Sassuolo (2012-2017) en AS Roma (2017-2019) bouwde Di Francesco een reputatie op, maar hij kende ook al snelle ontslagen bij Sampdoria (8 matchen in 2019/20) en Cagliari (26 matchen in 2020/21).

Als vervanger wordt de Kroaat Igor Tudor genoemd, ex-trainer van Udinese en vorig seizoen T2 van Andrea Pirlo bij Juventus.

Bij Cagliari was het dan alweer snel gedaan voor Leonardo Semplici. De 54-jarige Semplici behoedde de Sardijnse club vorig seizoen voor de degradatie (zestiende, vier punten boven de eerste zakker) maar de slechte start in de nieuwe competitie wordt hem fataal. Na een 2-2 gelijkspel tegen Spezia volgden een 4-1 nederlaag bij AC Milan en afgelopen weekend een 2-3 verlies tegen Genoa, dat een 2-0 achterstand omboog in een zege.

Met een punt is Cagliari zeventiende in het klassement. Semplici werd in februari coach van Cagliari als opvolger van ... Di Francesco, die daar toen ook werd ontslagen.

